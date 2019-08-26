Крупный пожар в Рыбинске: спасатели на руках вынесли из огня 71-летнего дедушку

Сегодня днём в Рыбинске в квартире дома на улице Моторостроителей произошёл пожар — загорелась угловая квартира. Пожар был сильный — из окна валил густой черный дым, выгорела комната, закоптилась кухня.

В огне пострадали люди. Одного мужчину вывели спасатели, с ним более-менее всё в порядке. А вот второму жильцы повезло меньше.

— 71-летнего дедушку вынесли спасатели, передали в руки медиков. Дедушку доставили в реанимацию второй горбольницы, — рассказали коллеги с телеканала «Рыбинск-40».



Бывает и так, что погорельцам приходится расхлебывать не только последствия пожара в своей квартире, а еще и воевать с разъяренными соседями.

