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Происшествия

Крупный пожар в Рыбинске: спасатели на руках вынесли из огня 71-летнего дедушку

Подробности происшествия в Ярославской области

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Дедулю откачивали врачи скорой

Фото: МЧС по Ярославской области, телеканал «Рыбинск-40»

Сегодня днём в Рыбинске в квартире дома на улице Моторостроителей произошёл пожар — загорелась угловая квартира. Пожар был сильный — из окна валил густой черный дым, выгорела комната, закоптилась кухня. 

В огне пострадали люди. Одного мужчину вывели спасатели, с ним более-менее всё в порядке. А вот второму жильцы повезло меньше.

— 71-летнего дедушку вынесли спасатели, передали в руки медиков. Дедушку доставили в реанимацию второй горбольницы, — рассказали коллеги с телеканала «Рыбинск-40».

Бывает и так, что погорельцам приходится расхлебывать не только последствия пожара в своей квартире, а еще и воевать с разъяренными соседями.

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