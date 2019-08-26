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Утонул ресторан-дебаркадер

Чрезвычайная ситуация: в правительстве собирают комиссию из-за утонувшего ресторана-дебаркадера

Что будет с судном в Ярославле

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Затонувший ресторан может помешать судоходному пути 

Фото: Александра Савельева

Затонувший в Волге ресторан-дебаркадер может стать серьёзной проблемой. В правительстве Ярославской области собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая пройдёт 27 августа в закрытом режиме. 

— Завтра дебаркадер будут обследовать водолазы Речного вокзала, проводить диагностику, искать пробоины, проблемы. Соответственно, на комиссии будут обсуждать вопросы по прохождению маломерных судов в этом участке и безопасность для пассажиров теплоходов других судов, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области. 

В соцсетях про затонувшую посудину начали расползаться шуточки и мемы. Ведь ресторан, пришвартовавшийся на Волжской набережной в ноябре 2018 года, так и не открылся. На него сразу обрушился шквал критики: даже московский блогер-урбанист Илья Варламов назвал это убожеством. После того как дебаркадер не понравился губернатору Ярославской области, с набережной его отогнали к другому берегу. 

В соцсетях говорят, что так смотрится даже лучше&nbsp;

В соцсетях говорят, что так смотрится даже лучше 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    26 авг 2019 в 17:53

    Ударить торпедой- очистить фарватер!

    Кузкина мама
    26 авг 2019 в 18:50

    Прям как Путин на очередном прорыве (провале) собирает. Только за косяки увольнять надо, а эти перед камерами умными фразами перекинуться, а воз как говорится и нынче там!