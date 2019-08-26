Чрезвычайная ситуация: в правительстве собирают комиссию из-за утонувшего ресторана-дебаркадера

Затонувший в Волге ресторан-дебаркадер может стать серьёзной проблемой. В правительстве Ярославской области собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая пройдёт 27 августа в закрытом режиме.

— Завтра дебаркадер будут обследовать водолазы Речного вокзала, проводить диагностику, искать пробоины, проблемы. Соответственно, на комиссии будут обсуждать вопросы по прохождению маломерных судов в этом участке и безопасность для пассажиров теплоходов других судов, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.