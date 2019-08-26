Чрезвычайная ситуация: в правительстве собирают комиссию из-за утонувшего ресторана-дебаркадера

Затонувший ресторан может помешать судоходному пути
Фото: Александра Савельева
Затонувший в Волге ресторан-дебаркадер может стать серьёзной проблемой. В правительстве Ярославской области собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая пройдёт 27 августа в закрытом режиме.
— Завтра дебаркадер будут обследовать водолазы Речного вокзала, проводить диагностику, искать пробоины, проблемы. Соответственно, на комиссии будут обсуждать вопросы по прохождению маломерных судов в этом участке и безопасность для пассажиров теплоходов других судов, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.
В соцсетях про затонувшую посудину начали расползаться шуточки и мемы. Ведь ресторан, пришвартовавшийся на Волжской набережной в ноябре 2018 года, так и не открылся. На него сразу обрушился шквал критики: даже московский блогер-урбанист Илья Варламов назвал это убожеством. После того как дебаркадер не понравился губернатору Ярославской области, с набережной его отогнали к другому берегу.