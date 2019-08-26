В утренний час пик в Ярославле маршрутка с пассажирами угодила в ДТП. Есть пострадавшие

Маршрутка ехала из Брагино на Красный Перекоп
Фото: читатель 76.RU
Сегодня в начале девятого утра в Ярославле на улице Наумова произошло ДТП. Как рассказали читатели 76.RU, в районе ракетного училища дорогу не поделили маршрутка № 87 и легковушка.
— Есть пострадавшие, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — За помощью к медикам обратились две женщины, которые ехали в автобусе. Их с ушибами врачи отправили на амбулаторное лечение.
ДТП произошло в начале девятого утра
Ещё одно ДТП в Ярославле произошло с участием автобуса 33-го маршрута. Там никто из людей не пострадал, а вот дорожный рабочий, ремонтировавший дорогу, учинил разборки с водителем ЛиАЗа.