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В утренний час пик в Ярославле маршрутка с пассажирами угодила в ДТП. Есть пострадавшие

Стали известны подробности аварии

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Маршрутка ехала из Брагино на Красный Перекоп

Фото: читатель 76.RU

Сегодня в начале девятого утра в Ярославле на улице Наумова произошло ДТП. Как рассказали читатели 76.RU, в районе ракетного училища дорогу не поделили маршрутка № 87 и легковушка.

— Есть пострадавшие, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — За помощью к медикам обратились две женщины, которые ехали в автобусе. Их с ушибами врачи отправили на амбулаторное лечение.

ДТП произошло в начале девятого утра

Ещё одно ДТП в Ярославле произошло с участием автобуса 33-го маршрута. Там никто из людей не пострадал, а вот дорожный рабочий, ремонтировавший дорогу, учинил разборки с водителем ЛиАЗа.

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