Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 65.60
eur 72.62

Все новости

Все новости
Происшествия
Подробности

Ярославская полиция занялась расследованием исчезновения молодого музыканта

Владислав Усманов пропал на Прусовских карьерах

Поделиться

160
Обсудить

Мама очень переживает за сына и ждёт его дома

Фото: Владислав Усманов / Vk.com

В полиции прокомментировали исчезновение 21-летнего Владислава Усманова, который пропал в районе Прусовских карьеров.

— Последний раз его видели в пятницу утром. Мама написала заявление на следующий день. Пока молодой человек не найден. Проводится проверка, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Напомним, что Влад исчез 23 августа. Он созвонился с подругой около 10 часов вечера и сказал, что у него садится батарейка. Влад направлялся домой. Мама парня рассказала, что до этого он был на Нижнем посёлке. Якобы гулял один. У Владислава проблемы со здоровьем, он сильно хромает и не может подняться, если упал, без посторонней помощи. Влад работает программистом. Но его главная страсть — музыка. Он часто собирался с друзьями, чтобы записывать песни.

Особые приметы Владислава: казахская внешность, сильно хромает (имеет проблемы со здоровьем). Был одет в чёрную куртку, чёрную кофту и синие джинсы.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Влада, просят сообщить по телефонам: 8 901 275-29-59 (Дарья), 8 980 703-46-25 (Марк), 8 960 533-80-45 (Макар).

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пропал музыкант

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!