Ярославская полиция занялась расследованием исчезновения молодого музыканта

В полиции прокомментировали исчезновение 21-летнего Владислава Усманова, который пропал в районе Прусовских карьеров.



— Последний раз его видели в пятницу утром. Мама написала заявление на следующий день. Пока молодой человек не найден. Проводится проверка, — сообщили в УМВД по Ярославской области.



Напомним, что Влад исчез 23 августа. Он созвонился с подругой около 10 часов вечера и сказал, что у него садится батарейка. Влад направлялся домой. Мама парня рассказала, что до этого он был на Нижнем посёлке. Якобы гулял один. У Владислава проблемы со здоровьем, он сильно хромает и не может подняться, если упал, без посторонней помощи. Влад работает программистом. Но его главная страсть — музыка. Он часто собирался с друзьями, чтобы записывать песни.

