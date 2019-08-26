Пропал молодой музыкант, город встал в огромную пробку: топ-новостей за выходные

Выходные выдались богатыми на события и происшествия
Фото: Ольга Прохорова, Владислав Усманов / Vk.com, ЯМЗ
В эти выходные произошло много всего интересно. Если вы пропустили, мы сделали для вас короткую выжимку из того, что на нашем сайте читали большей всего в эти дни.
Пропажа музыканта на Прусовских карьерах
21-летний Владислав Усманов пропал в пятницу, 23 августа. Он перестал выходить на связь в 10 часов вечера. Он разговаривал с подругой по телефону, когда возвращался домой через Прусовские карьеры. Влад сказал, что у него садится батарейка. С тех пор о нём никто ничего не знает. Мама молодого человека рассказала, что у Влада проблемы с ногами. Он не может подняться без посторонней помощи, если упадёт. Мама написала заявление в полицию, а друзья вот уже два дня прочёсывают территорию Прусовских карьеров.
4-дневная рабочая неделя
Предприятия группы ГАЗ могут перейти на 4-дневную рабочую неделю. Об этом руководство уведомило сотрудников заводов, входящих в крупный холдинг. В Ярославле таких завода два — ЯМЗ («Автодизель») и ЯЗДА. Пострадать могут около 5,5 тысячи заводчан, ведь вместе с сокращением рабочих дней сократится и зарплата.
«Сделан я в СССР»
Ярославец не стал выплачивать кредит банку, потому что родился в СССР. Мужчина посчитал, что гражданин СССР не должен расплачиваться с долгами перед современными организациями. Между тем сумма кредита была немаленькая — 250 тысяч рублей. Представители банка вынуждены были обратиться в суд.
Фото на крыше автобуса
В субботу в Ярославле из-за дорожных работ образовалась большая пробка при выезде в центр города из-за Волги. Она начиналась аж на проспекте Авиаторов в районе железнодорожного переезда. Поток ехал со скоростью 2 км/ч. Фотографы, которые тоже застряли в пробке, предлагали сделать фотосессию на крыше автобуса. Кстати, затор образовался из-за дорожных работ.
Передел рынка УК
В Переславле-Залесском Ярославской области прошли задержания причастных к незаконному переделу рынка управляющих компаний. Несколько человек подозреваются в подделке подписей и фальсификации собраний жильцов. Задержания проходили при участии сотрудников ОМОН. Уже начались следственные действия.