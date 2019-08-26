Пропал молодой музыкант, город встал в огромную пробку: топ-новостей за выходные

В эти выходные произошло много всего интересно. Если вы пропустили, мы сделали для вас короткую выжимку из того, что на нашем сайте читали большей всего в эти дни.

21-летний Владислав Усманов пропал в пятницу, 23 августа. Он перестал выходить на связь в 10 часов вечера. Он разговаривал с подругой по телефону, когда возвращался домой через Прусовские карьеры. Влад сказал, что у него садится батарейка. С тех пор о нём никто ничего не знает. Мама молодого человека рассказала, что у Влада проблемы с ногами. Он не может подняться без посторонней помощи, если упадёт. Мама написала заявление в полицию, а друзья вот уже два дня прочёсывают территорию Прусовских карьеров.

Предприятия группы ГАЗ могут перейти на 4-дневную рабочую неделю. Об этом руководство уведомило сотрудников заводов, входящих в крупный холдинг. В Ярославле таких завода два — ЯМЗ («Автодизель») и ЯЗДА. Пострадать могут около 5,5 тысячи заводчан, ведь вместе с сокращением рабочих дней сократится и зарплата.



«Сделан я в СССР»



Ярославец не стал выплачивать кредит банку, потому что родился в СССР. Мужчина посчитал, что гражданин СССР не должен расплачиваться с долгами перед современными организациями. Между тем сумма кредита была немаленькая — 250 тысяч рублей. Представители банка вынуждены были обратиться в суд.



Фото на крыше автобуса

