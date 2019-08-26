«Исход поиска мог быть неприятным»: волонтёры раскрыли подробности пропажи мамы грудного ребёнка

Вся Ярославская область следила за поисками 40-летней Жанны Белой из Рыбинска. Мама новорождённой девочки пропала 21 августа. Ушла из дома, отправив мужу сообщение: «Простите меня. Берегите мою дочь». Больше суток её искали все: волонтёры всех поисково-спасательных отрядов, полиция, следователи и простые люди. На следующий день её нашли живой. Волонтёры «ЯрСпаса» рассказали, как проходили поиски.

— Мы редко берем в работу поиски взрослых дееспособных людей. Они зачастую не нуждаются в помощи и уходят из дома вследствие конфликтных ситуаций, жизненных обстоятельств, зависимостей. Однако бывает и иначе. Заявка на горячую линию отряда поступила около 16 часов 21 августа. Оператор горячей линии сообщил, что у нас поиск с очень нехорошими вводными. Пропала женщина. Абсолютно благополучная, спортивная, здоровая. Дома осталась долгожданная новорожденная дочка. Заявитель — свекровь пропавшей, плачет, чувствуется, что очень переживает. Начинаем собирать информацию, которая говорит, что исход поиска может быть крайне неприятным. Нужно предотвратить беду, найти как можно скорее. Но куда ехать? Женщина пропала в городе. Пойти могла куда угодно, о своих планах не сообщала никому. Близких друзей и подруг нет. Родственники в Москве. У нас здесь только муж и свекровь. Деньги, документы и сотовый телефон остались дома. Вариант один — как можно быстрее разместить ориентировку и искать свидетелей. Также большая надежда на полицию и камеры наружного наблюдения, — рассказывают волонтёры «ЯрСпаса».



Спустя два часа после того, как распространили ориентировки, поступает информация: похожую женщину видели на детской площадке недалеко от дома. Она стояла и наблюдала за детьми.

— Оперативно ориентируем мужа пропавшей на поиск, кидаем клич по отрядным чатам с просьбой откликнуться добровольцев из Рыбинска. Выехать на место никто не может. Принимаем решение обратиться за помощью к коллегам из «Лизы Алерт», «Партизана» и угличского отряда «Зов», зная, что у них много людей в Рыбинске. И получаем отклик. До полуночи группы трех отрядов отрабатывают все детские площадки, парки и скверы рядом с тем местом, о котором говорил свидетель. Мы обзвонили все больницы, — рассказывают в «ЯрСпасе».

Утром 22 августа добровольцы расклеивают ориентировки в месте пропажи.

— С 9 утра портал 76.RU начинает трансляцию с хронологией поисков. Нам нужен резонанс. Нам нужно, чтобы о пропаже знал каждый житель города Рыбинска. Полиция тем временем отсматривает камеры в районе пропажи, патрулирует улицы, перепроверяет все свидетельские, которые поступают на их и наш телефоны. Удается установить направление движения женщины. По камерам ее след теряется в районе улицы Софийской. При этом показания свидетеля о детской площадке камерами не подтверждаются. Больше суток с момента, как женщина ушла из дома. И получается, что новостей нет, несмотря на шквал звонков на горячую линию… И это скверно, — говорят в «ЯрСпасе».

