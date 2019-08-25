«Виновата сама»: полиция отказалась возбуждать дело по факту ДТП, где разбилась молодая женщина

Полиция закончила расследование смертельного ДТП, в котором погибла 37-летняя женщина.



10 января 2019 года Елена Кокуева ехала домой на своём «Ниссане». Как тогда рассказывали очевидцы, на мосту через Которосль водитель «Ниссана» пошёл на обгон, машину закрутило, она стала неуправляемой, после чего врезалась в «Форд» и «Ладу-Приору». Елена погибла на месте.

— Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В ходе проверки установлена вина водителя автомобиля «Ниссан», женщины, погибшей в результате ДТП, — уточнили в УМВД по Ярославской области.