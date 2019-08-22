Проломило крышу машине: в Ярославле тополь во дворе упал на припаркованный автомобиль

В Дзержинском районе Ярославля во дворе жилого дома дерево упало на припаркованный автомобиль. Треснул тополь во дворе у дома № 77 по Тутаевскому шоссе.

— Похоже, машина попала на замену крыши, — говорят соседи.

Машина принадлежит семье с маленьким ребёнком, за рулём обычно ездит женщина.

Пострадал синий ВАЗ, припаркованный у подъезда. Этой ситуации можно было бы избежать, если вовремя заявить об опасных деревьях в вашем дворе куда следует.

Недавно спасатели Центра гражданской защиты, расчищая Ярославль от заваленных деревьев, объяснили, почему этим летом они падают так часто.