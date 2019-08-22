Выбило все стёкла: в тройном ДТП в Брагино «Лифан» отбросило в маршрутку

«Лифану» повыбивало стёкла
Фото: Владимир Марушкин
Сегодня днём на Ленинградском проспекте в Ярославле случилось тройное ДТП. Около 14:10 у перекрёстка с улицей Елены Колесовой столкнулись «Лифан» и «Джили». Основная сила удара пришлась на «Лифан», вишнёвую машину отбросило в маршрутку, кузов автомобиля искорёжило, из машины повылетали стёкла.
— Пострадала водитель «Лифана», её увезли в больницу, — рассказали первые подробности в УМВД по Ярославской области.
За рулём другой китайской иномарки был мужчина. О пострадавших среди пассажиров маршрутки не сообщается.
Видео: читатель 76.RU
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