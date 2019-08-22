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Выбило все стёкла: в тройном ДТП в Брагино «Лифан» отбросило в маршрутку

Первые подробности ДТП на Ленинградском проспекте в Ярославле

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«Лифану» повыбивало стёкла

Фото: Владимир Марушкин 

Сегодня днём на Ленинградском проспекте в Ярославле случилось тройное ДТП. Около 14:10 у перекрёстка с улицей Елены Колесовой столкнулись «Лифан» и «Джили». Основная сила удара пришлась на «Лифан», вишнёвую машину отбросило в маршрутку, кузов автомобиля искорёжило, из машины повылетали стёкла. 

— Пострадала водитель «Лифана», её увезли в больницу, — рассказали первые подробности в УМВД по Ярославской области.

За рулём другой китайской иномарки был мужчина. О пострадавших среди пассажиров маршрутки не сообщается. 

Видео: читатель 76.RU

Также появилось видео спорного ДТП такси с машиной для тест-драйва на Ленинградском прсопекте

Если к вам на камеру попала запись ДТП, пришлите её нам 76@rugion.ru

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    22 авг 2019 в 16:35

    На этом перекрестке срочно сделать разметку. После перекрытия Тутаевского шоссе , машины встают на поворот ,как попало, с выездом на встречную полосу.