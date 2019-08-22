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Оставила дома всё: три версии таинственного исчезновения мамы новорождённой девочки в Рыбинске

Жительницу Ярославской области Жанну Белую последний раз видели на детской площадке

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Жанна родила дочку 12 августа

Фото: личный архив семьи

В Рыбинске пропала мама грудного ребёнка. Жанна Белая ушла из дома вчера. До сих пор о ней ничего не известно. 12 августа Жанна родила дочку. Ребёнок был долгожданным. И Жанна, и её муж очень ждали его появления на свет. Что же могло произойти буквально за эти девять дней после родов? Куда ушла Жанна? Где её видели в последний раз? Мы собрали всю информацию о пропавшей женщине и версии её исчезновения в одном материале.

Версия № 1: депрессия

Жанна ушла из дома в районе Скомороховой Горы утром, в 10:40. Не взяла ничего: ни телефон, ни деньги, ни документы. Значит ли это, что собиралась куда-то выйти ненадолго? Вряд ли. Ведь спустя несколько часов её видели на детской площадке. Она стояла в стороне и молча наблюдала за детьми. Это поведение подтверждает первую версию: послеродовая депрессия. Об этом нам сообщила подруга Жанны. Кроме того, в ориентировках «ЯрСпаса» написано: Жанна может нуждаться в медицинской помощи. Значит ли это, что она просто где-то отсиживается, пытаясь справиться с депрессией?

Версия № 2: уехала в Москву

Родители Жанны живут в Москве. Появилась версия, что она могла поехать к ним. Правда, верится в это слабо. Ведь она оставила документы и деньги дома. Единственный способ добраться до Москвы — это автостоп. Но на Жанну это совсем не похоже. Ведь раньше она никогда таким способом не путешествовала. Да и вообще не пропадала из дома.

Версия № 3: поругалась с мужем

Есть ещё одна версия, которую выдвигают наши читатели: она могла поругаться с мужем и просто уйти из дома. Но эту версию не подтверждают волонтёры.

— Муж сказал, что они не ругались. И у нас нет ощущения, что он говорит неправду или что-то скрывает, — рассказала волонтёр «ЯрСпаса» Елена Гусева.

Сейчас женщину ищут буквально все: волонтёры, полиция, следователи, знакомые. К поискам готовы подключиться и коллеги.

— Она работала в Рыбинскгазсервисе инженером. На работе о ней тоже отзываются только положительно, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».

Жанна очень хотела ребёнка

Жанна очень хотела ребёнка

«ЯрСпас» вместе с коллегами из «Лиза Алерт» и «Партизана» вчера искали Жанну до глубокой ночи. К сожалению, без результата. Сейчас отрабатываются все версии исчезновения женщины, в том числе и не самые хорошие.

Мы просим всех, особенно жителей Рыбинска, присмотреться внимательно к тем, кто находится рядом с вами, кто проходит мимо вас на улице, возможно, вы узнаете Жанну. Также обращаемся к автомобилистам: посмотрите свои видеорегистраторы. Камера могла зацепить Жанну. Напоминаем, что она ушла в 10:40 из дома в районе Скоморохова Гора. Около шести часов вечера её видели на детской площадке недалеко от дома. Она стояла и смотрела на детей. Волонтёры считают, что Жанна может вернуться на детскую площадку. Поэтому они просят всех мам с детьми обратить внимание на одиноких женщин, которые будут находиться рядом.

Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Жанны Белой. Если вам что-либо известно о её местонахождении, позвоните по телефону следственного отдела 8 (4855) 28-12-81, по телефону 02, волонтёрам 8 910 964-08-38 или свяжитесь с нашей редакцией: 76@rugion.ru, личные сообщения во «ВКонтакте», телефон 8 910 662-17-73.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    22 авг 2019 в 12:34

    Все как с той утонувшей. Искали искали, писали писали. Труп.

    Гость
    22 авг 2019 в 12:28

    Какого числа исчезла?