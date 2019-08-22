Выпускника ярославского театрального института избили у театра в Екатеринбурге

Ночью в Екатеринбурге произошла массовая драка, в которой пострадал выпускник ярославского театрального института 26-летний Мурад Халимбеков. Около часа ночи актёры стояли с реквизитом у Коляда-театра, когда они начали заносить вещи в здание, на них напала толпа парней.

— Сейчас я лежу с перевязанной головой, — рассказал актёр Мурад Халимбеков нашим коллегам из E1.RU — Этих людей было человек восемь, набросились на нас просто как шакалы. Изначально они стали бить моего товарища. Я побежал на помощь. Только выбежал из театра, и началась потасовка.