Выпускника ярославского театрального института избили у театра в Екатеринбурге

Хулиганы напали на актёров Коляда-театра
Фото: актеры Коляда-театра
Ночью в Екатеринбурге произошла массовая драка, в которой пострадал выпускник ярославского театрального института 26-летний Мурад Халимбеков. Около часа ночи актёры стояли с реквизитом у Коляда-театра, когда они начали заносить вещи в здание, на них напала толпа парней.
— Сейчас я лежу с перевязанной головой, — рассказал актёр Мурад Халимбеков нашим коллегам из E1.RU — Этих людей было человек восемь, набросились на нас просто как шакалы. Изначально они стали бить моего товарища. Я побежал на помощь. Только выбежал из театра, и началась потасовка.
В потасовке пострадали актёры Тарас Поддубный и Мурад Халимбеков, а также друг Тараса Егор. У актёров рассечённые раны на голове.
Когда приехал патрульный экипаж, нападавшие уже успели сбежать (все, кроме нетрезвого зачинщика драки, которого скрутили на месте). Однако впоследствии еще троих нападавших удалось догнать и доставить в полицию. При этом, по словам актеров, один из парней пытался спрятаться от силовиков в местном клубе.
Мурад Халимбеков работает в Коляда-театре с 2018 года. Только в этом году он окончил Ярославский театральный институт. Во время учёбы студент часто исполнял роли героев-любовников. Сам актёр родом из Республики Дагестан.