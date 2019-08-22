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Выпускника ярославского театрального института избили у театра в Екатеринбурге

Мураду Халимбекову рассекли ухо

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Хулиганы напали на актёров Коляда-театра

Фото: актеры Коляда-театра

Ночью в Екатеринбурге произошла массовая драка, в которой пострадал выпускник ярославского театрального института 26-летний Мурад Халимбеков. Около часа ночи актёры стояли с реквизитом у Коляда-театра, когда они начали заносить вещи в здание, на них напала толпа парней. 

— Сейчас я лежу с перевязанной головой, — рассказал актёр Мурад Халимбеков нашим коллегам из E1.RU — Этих людей было человек восемь, набросились на нас просто как шакалы. Изначально они стали бить моего товарища. Я побежал на помощь. Только выбежал из театра, и началась потасовка.

Мураду Халимбекову зашивали ухо&nbsp;

Мураду Халимбекову зашивали ухо 

В потасовке пострадали актёры Тарас Поддубный и Мурад Халимбеков, а также друг Тараса Егор. У актёров рассечённые раны на голове. 

Когда приехал патрульный экипаж, нападавшие уже успели сбежать (все, кроме нетрезвого зачинщика драки, которого скрутили на месте). Однако впоследствии еще троих нападавших удалось догнать и доставить в полицию. При этом, по словам актеров, один из парней пытался спрятаться от силовиков в местном клубе.

Мурад Халимбеков работает в Коляда-театре с 2018 года. Только в этом году он окончил Ярославский театральный институт. Во время учёбы студент часто исполнял роли героев-любовников. Сам актёр родом из Республики Дагестан. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    22 авг 2019 в 10:50

    Дагестанец, у мужского населения дагестана у половины уши поломаны, жалуется, что ему ухо порвали. Как же он теперь чипполино будет играть.

    Гость
    22 авг 2019 в 10:44

    Довольно-таки странная новость..для жителей Ярославля !