Смертельный удар: в Ярославской области в ДТП погиб петербуржец

Вечером 21 августа на трассе в Любимском районе случилось ДТП. Иномарка «Mицубиси» на приличной скорости опрокинулась. Скорее всего, 66-летний водитель не справился с управлением. Такой маневр стоил ему жизни. Мужчина погиб на месте. Как позже выяснили полицейские, он был жителем Санкт-Петербурга. Вместе с ним в машине ехал 72-летний мужчина. Его медики доставили в больницу.



— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

