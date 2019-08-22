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Смертельный удар: в Ярославской области в ДТП погиб петербуржец

Подробности аварии в Любимском районе

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ДТП случилось на 11-м км автодороги Настасьино — Слобода около 16:40

Фото: УМВД России по Ярославской области

Вечером 21 августа на трассе в Любимском районе случилось ДТП. Иномарка «Mицубиси» на приличной скорости опрокинулась. Скорее всего, 66-летний водитель не справился с управлением. Такой маневр стоил ему жизни. Мужчина погиб на месте. Как позже выяснили полицейские, он был жителем Санкт-Петербурга. Вместе с ним в машине ехал 72-летний мужчина. Его медики доставили в больницу.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

В июне в Ярославской области на просёлочной дороге перевернулся внедорожник с москвичами. Водитель погиб на месте.

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