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«Навешать затрещин, чтобы синие ходили»: реакция соцсетей на видео, где дети толпой избили девочку

Ярославцы высказались очень резко — публикуем подборку мнений

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Защитник девочки снял всё на видео, не показывая лиц детей

Фото: «Жесть Ярославль» / Vk.com

История, случившаяся в Брагино, где дети толпой набросились на девочку, а мужчина вступился за ребенка и снял всё на видео, вызвала резкую реакцию ярославцев. На сайте 76.RU и в нашей группе во «ВКонтакте» читатели обсуждают произошедшее. Почему дети так себя ведут? И что делать с толпой одичавших подростков?
Публикуем подборку мнений.


Елена Тернавская

— Я в который раз убеждаюсь, что телесные наказания необходимы! Навешать этим деткам таких затрещин, чтоб синие ходили и сидеть не могли. Но сейчас из всех кустов выскочат защитнички и начнут орать, что, мол, это же детки, они же играют! Вот кто-нибудь из нас в нашем детстве так поиграл бы и был бы родителями нещадно выпорот!

Татьяна Дуинова

— Елена, они поэтому сейчас себя так развязно ведут, что им всё прощается и никто их не наказывает, они от этого ещё больше наглеют, борзеют, даже взрослым зубоскалят.

Елена Тернавская

— Татьяна, полностью согласна! Большинство этих деток сейчас отмороженные на всю голову. А всё от вседозволенности и безнаказанности.

Зинаида Булдыгина

— Где родители этих детей? Нужно наказывать по всей строгости детей и родителей.


Инесса Петрушкина

— Всё идет из семьи и от воспитания и от самих родителей. Если в семье пьянство, грубость, неуважение к старшим, что же с детей спрашивать.

Рома Чикин

— Молодец тот, кто снимал и заступился!! Побольше бы таких!

Елена Румянцева

— Меня отец всего один раз попотчевал ремешком, сразу всё поняла!

Михаил Губин

— Никто не поможет — ни жильцы, ни полиция. Хорошо если найдутся неравнодушные люди. Это уже не единичный случай детского насилия, так что стоило бы задуматься над тем, как воспитывать детей и чем их занимать.

Всё чаще приходится писать новости о детях, толпой избивающих сверстников. Бьют под веселый гогот и, похоже, не испытывают никакой жалости к жертве. Почему они такие? Мы спросили об этом психолога. Её ответы и рассуждения — в нашем материале.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Mel
    22 авг 2019 в 08:27

    Городская среда и сложившаяся экономическая ситуация, приводит к такому результату. Бабушки, дедушки - все на работе, спортивные детские городки и комплексы - сносятся, новых не строится, кружков и секций в должном количестве - не хватает, учителя не вникают во взаимоотношения учеников - им даны другие предписания, дай бог успеть заполнить все бумажки - волокита - и проверить работы. Вот и остаётся младое поколение - на единое само с собой, а тут уж разные случаи, все как у взрослых - и война, и дискриминация, и травля.