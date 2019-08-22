«Навешать затрещин, чтобы синие ходили»: реакция соцсетей на видео, где дети толпой избили девочку

— Я в который раз убеждаюсь, что телесные наказания необходимы! Навешать этим деткам таких затрещин, чтоб синие ходили и сидеть не могли. Но сейчас из всех кустов выскочат защитнички и начнут орать, что, мол, это же детки, они же играют! Вот кто-нибудь из нас в нашем детстве так поиграл бы и был бы родителями нещадно выпорот!

История, случившаяся в Брагино, где дети толпой набросились на девочку , а мужчина вступился за ребенка и снял всё на видео, вызвала резкую реакцию ярославцев. На сайте 76.RU и в нашей группе во «ВКонтакте» читатели обсуждают произошедшее. Почему дети так себя ведут? И что делать с толпой одичавших подростков? Публикуем подборку мнений.

Татьяна Дуинова



— Елена, они поэтому сейчас себя так развязно ведут, что им всё прощается и никто их не наказывает, они от этого ещё больше наглеют, борзеют, даже взрослым зубоскалят.



Елена Тернавская



— Татьяна, полностью согласна! Большинство этих деток сейчас отмороженные на всю голову. А всё от вседозволенности и безнаказанности.



Зинаида Булдыгина



— Где родители этих детей? Нужно наказывать по всей строгости детей и родителей.



Инесса Петрушкина



— Всё идет из семьи и от воспитания и от самих родителей. Если в семье пьянство, грубость, неуважение к старшим, что же с детей спрашивать.



Рома Чикин



— Молодец тот, кто снимал и заступился!! Побольше бы таких!



Елена Румянцева



— Меня отец всего один раз попотчевал ремешком, сразу всё поняла!





Михаил Губин



— Никто не поможет — ни жильцы, ни полиция. Хорошо если найдутся неравнодушные люди. Это уже не единичный случай детского насилия, так что стоило бы задуматься над тем, как воспитывать детей и чем их занимать.

