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«Она сама просила!»: в Ярославле толпа детей издевалась над девочкой

Пострадавший ребёнок плакал и не мог отбиться от нападений

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Мужчина заснял всё на видео

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com

Толпа детей в Брагино издевалась над сверстницей. Дети пинали девочку. Свидетелем этого стал проходящий мимо ярославец, который заснял всё на видео. Мужчина, увидев, что девочку пинают другие дети, подошёл, чтобы разобраться, в чём дело. Лица всех участников конфликта автор видео скрыл. Но по голосу можно понять, что детям лет по десять.

— Вы зачем над ней издеваетесь? — спросил мужчина.

— Мы не издеваемся! Она сама просила нас! Она сама сказала: «Давайте подерёмся!», — наперебой затараторили дети.

Но вот девочка, которую обижали сверстники, плача рассказала совсем другое.

— Они меня и вчера обижали, и позавчера! — пожаловался ребёнок.

Автор видео рассказал, что всё происходило рядом с Дзержинским отделом полиции. И никто: ни проходящие мимо люди, ни жильцы домов не обратили на это внимание.

В УМВД по Ярославской области рассказали, что в полицию сообщений о подобных происшествий не поступало. По информации, размещённой в интернете, сотрудники ПДН проводят проверку.

За последнее время случаи жестокости детей участились. Совсем недавно стало известно о том, как толпа подростков избила мальчика. Девочки, которые были во главе банды, пинали сверстника по голове и телу. Мы изучили их странички в соцсетях, а также задали психологу несколько вопросов о детской жестокости.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    гость
    21 авг 2019 в 11:16

    осталось дождаться обвинения, доброго самаритянина, в педофилии...
    ишь чего удумал, маленьких детей на видео снимать и в интернет выкладывать...
    вдруг, нездоровые мозгами, углядят в этом порнографию...

    Фото пользователя
    21 авг 2019 в 12:25

    Никто не поможет, ни жильцы ни полиция. Хорошо если найдутся неравнодушные люди. Это уже не едеиничный случай детского насилия, так что стоило бы задуматься над тем, как воспитывать детей и чем их занимать.