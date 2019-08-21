«Она сама просила!»: в Ярославле толпа детей издевалась над девочкой

Мужчина заснял всё на видео
Фото: Жесть Ярославль / Vk.com
Толпа детей в Брагино издевалась над сверстницей. Дети пинали девочку. Свидетелем этого стал проходящий мимо ярославец, который заснял всё на видео. Мужчина, увидев, что девочку пинают другие дети, подошёл, чтобы разобраться, в чём дело. Лица всех участников конфликта автор видео скрыл. Но по голосу можно понять, что детям лет по десять.
— Вы зачем над ней издеваетесь? — спросил мужчина.
— Мы не издеваемся! Она сама просила нас! Она сама сказала: «Давайте подерёмся!», — наперебой затараторили дети.
Но вот девочка, которую обижали сверстники, плача рассказала совсем другое.
— Они меня и вчера обижали, и позавчера! — пожаловался ребёнок.
Автор видео рассказал, что всё происходило рядом с Дзержинским отделом полиции. И никто: ни проходящие мимо люди, ни жильцы домов не обратили на это внимание.
В УМВД по Ярославской области рассказали, что в полицию сообщений о подобных происшествий не поступало. По информации, размещённой в интернете, сотрудники ПДН проводят проверку.
За последнее время случаи жестокости детей участились. Совсем недавно стало известно о том, как толпа подростков избила мальчика. Девочки, которые были во главе банды, пинали сверстника по голове и телу. Мы изучили их странички в соцсетях, а также задали психологу несколько вопросов о детской жестокости.