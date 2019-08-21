«Она сама просила!»: в Ярославле толпа детей издевалась над девочкой

Толпа детей в Брагино издевалась над сверстницей. Дети пинали девочку. Свидетелем этого стал проходящий мимо ярославец, который заснял всё на видео. Мужчина, увидев, что девочку пинают другие дети, подошёл, чтобы разобраться, в чём дело. Лица всех участников конфликта автор видео скрыл. Но по голосу можно понять, что детям лет по десять.

— Вы зачем над ней издеваетесь? — спросил мужчина.

— Мы не издеваемся! Она сама просила нас! Она сама сказала: «Давайте подерёмся!», — наперебой затараторили дети.