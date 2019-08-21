Бабушка с маленьким внуком, заблудившиеся в лесу, нашлись живыми: как спаслись

Хорошая новость! Бабушка и внук, которые пропали вчера вечером в лесу, найдены. С ними всё в порядке, они уже дома.

— Ночь они провели в лесу, а когда рассвело, по солнцу смогли найти дорогу, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».

Напомним, что бабушка вместе с девятилетним внуком пошли в лес за грибами. Когда стемнело, они заблудились.

К сожалению, другие поиски пока не увенчались успехом. 2 августа в Ярославле пропал 59-летний Андрей Дроник. Дочь обзвонила всех друзей и больницы, но отца нигде нет.