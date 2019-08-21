21 августа среда
СЕЙЧАС +22°С
usd 66.78
eur 73.98

Темы

СЕЙЧАС +22°С
usd 66.78
eur 73.98

Все новости

Все новости
Происшествия
Подробности

Бабушка с маленьким внуком, заблудившиеся в лесу, нашлись живыми: как спаслись

Жители Ярославской области смогли сами найти дорогу

Поделиться

2 148
1 Обсудить

Бабушка и мальчик вышли сами

Фото: Александра Савельева, «Лиза Алерт»

Хорошая новость! Бабушка и внук, которые пропали вчера вечером в лесу, найдены. С ними всё в порядке, они уже дома.

— Ночь они провели в лесу, а когда рассвело, по солнцу смогли найти дорогу, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».

Напомним, что бабушка вместе с девятилетним внуком пошли в лес за грибами. Когда стемнело, они заблудились.

К сожалению, другие поиски пока не увенчались успехом. 2 августа в Ярославле пропал 59-летний Андрей Дроник. Дочь обзвонила всех друзей и больницы, но отца нигде нет.

ТЕКСТ

ТЕГИ

поиски пропавших

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Только людей зря побеспокоили
    21 авг 2019 в 13:12

    9 лет, не такой и уж маленький.