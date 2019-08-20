В центре Ярославля в ДТП перевернулся «Рено»

Машина перевернулась на улице Богдановича
Фото: Первый Ярославский автопортал 76 / Vk.com
20 августа в 8 утра на перекрёстке проспекта Толбухина с улицей Богдановича во время ДТП перевернулся красный «Рено-Сандеро». Вторым пострадавшим автомобилем стал серый Volkswagen Polo.
Судя по повреждениям, удар в «Рено» пришёлся сбоку, что, видимо, и спровоцировало переворот. У «Фольксвагена» помята передняя часть.
— Пострадавших в ДТП нет, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
Не так давно на проспекте Толбухина случилось ещё одно необычное ДТП, где машина перевернулась и упала в трёхметровую яму.