В центре Ярославля в ДТП перевернулся «Рено»

20 августа в 8 утра на перекрёстке проспекта Толбухина с улицей Богдановича во время ДТП перевернулся красный «Рено-Сандеро». Вторым пострадавшим автомобилем стал серый Volkswagen Polo.

Судя по повреждениям, удар в «Рено» пришёлся сбоку, что, видимо, и спровоцировало переворот. У «Фольксвагена» помята передняя часть.

— Пострадавших в ДТП нет, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.