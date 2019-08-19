В Ярославской области суд вынес приговор матери, ребёнок которой выпал из окна

Сегодня суд вынес приговор матери, по вине которой из окна выпал пятилетний сын. 44-летняя жительница Углича теперь будет трудиться на исправительных работах.

Напомним, что 14 мая этого года женщина, изрядно выпив, решила продолжить веселье. Её не остановило даже то, что дома находился пятилетний сын. Пока он спал, женщина ушла из дома. Проснувшись, ребёнок начал искать маму. Он прошёл на кухню, забрался на подоконник и выпал из окна на третьем этаже. Мальчик получил тяжёлые травмы, но его жизнь удалось спасти.