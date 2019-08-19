«Подрезал и уехал»: на въезде в Ярославль иномарка перевернулась и улетела с дороги

21-летний ярославец серьёзно пострадал в ДТП на въезде в Ярославль. Авария произошла вчера около 18:30, Ford Focus вылетел в кювет. Хозяин машины утверждает: его подрезал другой водитель.

— Это произошло недалеко от НПЗ. Водитель KIA Rio чёрного цвета подрезал меня и скрылся с места ДТП. Моя машина перевернулась и улетела с дороги, — рассказывает владелец Forda Ахмед.

Всего в салоне находились пять человек. По словам Ахмеда, сильно пострадал его 21-летний друг. У него перелом ключицы и сильные ушибы.