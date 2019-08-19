Темы

СЕЙЧАС +22°С
usd 66.00
eur 73.22

Все новости

Все новости
Происшествия

«Подрезал и уехал»: на въезде в Ярославль иномарка перевернулась и улетела с дороги

Пострадавшие ищут очевидцев ДТП

Поделиться

1 680
1 Обсудить

В ДТП пострадал 21-летний пассажир Ford

Фото: читатель 76.RU

21-летний ярославец серьёзно пострадал в ДТП на въезде в Ярославль. Авария произошла вчера около 18:30, Ford Focus вылетел в кювет. Хозяин машины утверждает: его подрезал другой водитель.

— Это произошло недалеко от НПЗ. Водитель KIA Rio чёрного цвета подрезал меня и скрылся с места ДТП. Моя машина перевернулась и улетела с дороги, — рассказывает владелец Forda Ахмед.

Всего в салоне находились пять человек. По словам Ахмеда, сильно пострадал его 21-летний друг. У него перелом ключицы и сильные ушибы.

Пострадавшие ищут очевидцев ДТП

Пострадавшие ищут очевидцев ДТП

— Так как всё произошло быстро, номера мы не успели запомнить. Водитель KIA — мужчина 20–30 лет, — рассказал Ахмед.

Если у вас есть какая-то информация о ДТП, свяжитесь с Ахмедом по телефону: 8 961 162-25-23.

Мы уточняем у ГИБДД информацию об аварии.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    den
    19 авг 2019 в 14:49

    С какой скоростью ехал пострадавший?