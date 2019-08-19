В Рыбинске женщина за рулём снесла столб, дерево и забор

В эти выходные в Рыбинске случилось сразу три ДТП. Поздно вечером на улице Целинной легковушка влетела в забор частного дома. Как рассказали очевидцы ДТП, за рулём была девушка. Она не справилась с управлением и вылетела в кювет. По другой информации — водитель была пьяна.



— Девушка была пьяна, ей несказанно повезло, — пишет Елена Белаш. — Снесла бетонный столб, дерево, забор. Машина вряд ли подлежит восстановлению.



Девушку госпитализировали. Её жизни не угрожает опасность. Водитель отделалась царапиной на лице.

