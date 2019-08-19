В Рыбинске женщина за рулём снесла столб, дерево и забор

По информации МЧС, авария случилось в 22:28
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
В эти выходные в Рыбинске случилось сразу три ДТП. Поздно вечером на улице Целинной легковушка влетела в забор частного дома. Как рассказали очевидцы ДТП, за рулём была девушка. Она не справилась с управлением и вылетела в кювет. По другой информации — водитель была пьяна.
— Девушка была пьяна, ей несказанно повезло, — пишет Елена Белаш. — Снесла бетонный столб, дерево, забор. Машина вряд ли подлежит восстановлению.
Девушку госпитализировали. Её жизни не угрожает опасность. Водитель отделалась царапиной на лице.
Местные рассказали, что за месяц это второе подобное ДТП.
Эта авария сильно напоминает ту, которая случилась в Ярославле. Там дедушка снёс забор и влетел в стену частного дома. Местные рассказали, что это не первый такой случай
Напоминаем, что череда ДТП началась в Рыбинске после того, как в пятницу вечером на улице Луначарского столкнулись две иномарки. А в субботу днём на проспекте Ленина квадроцикл влетел в легковушку и загорелся. Пламя было очень сильным. Чудом выжившие водитель и пассажир лежали на обочине и не могли подняться.