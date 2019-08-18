В полиции рассказали о пострадавших в ДТП со сгоревшим квадроциклом

Вчера в центре Рыбинска, на проспекте Ленина, у бассейна, произошло необычное ДТП. Квадроцикл столкнулся с автомобилем и загорелся. Очевидцы говорят, что двое молодых людей ехали очень быстро. У свидетелей есть сомнения в том, что водитель и пассажир квадроцикла были трезвы.



Поступила информация от ГИБДД, где сообщается, что авария случилась около 19 часов вечера у дома № 154 по проспекту.

— Предварительно, водитель снегоболотохода не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с машиной ВАЗ, за рулём которой ехал 32-летний житель Рыбинска, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.