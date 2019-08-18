Неслись на скорости: в Рыбинске загорелся квадрацикл с пассажирами. Видео

Вчера днем в центре Рыбинска, на проспекте Ленина, у бассейна, произошло необычное ДТП. Квадроцикл столкнулся с автомобилем и загорелся. Очевидцы говорят, что двое молодых людей ехали очень быстро. У свидетелей сомнния в том, что водител и пассажир квадроцикла были трезвы.

- Пронеслись на большой скорости в сторону «Авитора» на квадроцикле, совершили выезд на встречную полосу и столкнулись автомобилем ВАЗ-2114, - пишут в паблике Рыбинск ДТП | ЧП.



- Пьяные на встречу выскочили, - пишет пользователь Виталий Коньков.

