Неслись на скорости: в Рыбинске загорелся квадрацикл с пассажирами. Видео

Квадроцикл полыхал мощно
Фото: Рыбинск ДТП | ЧП
Вчера днем в центре Рыбинска, на проспекте Ленина, у бассейна, произошло необычное ДТП. Квадроцикл столкнулся с автомобилем и загорелся. Очевидцы говорят, что двое молодых людей ехали очень быстро. У свидетелей сомнния в том, что водител и пассажир квадроцикла были трезвы.
- Пронеслись на большой скорости в сторону «Авитора» на квадроцикле, совершили выезд на встречную полосу и столкнулись автомобилем ВАЗ-2114, - пишут в паблике Рыбинск ДТП | ЧП.
- Пьяные на встречу выскочили, - пишет пользователь Виталий Коньков.
После аварии мужчины слезли с квадроцикла, они живы. Неувереннной походкой мужчины пошли на газон. Тушить огонь пришлось подъехавшим сотрудникам МЧС.
В Рыбинске загорелся квадроцикл