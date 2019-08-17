Массовое ДТП на трассе Ярославль — Кострома: в одной из машин были дети

Сегодня на трассе Ярославль — Кострома произошла крупная авария — столкнулись сразу несколько автомобилей. По предварительным данным, всего четыре авто, среди них — один КАМАЗ.



Из-за аварии перед Туношной пробка 5 км, — сообщила читательница 76.RU Валерия Попова.



— Жесть на Костромской дороге, три легковушки, две — в кювете по разным сторонам дороги. По середине дороги стоит фура, тоже помятая. Вроде все живы, без травм, ходят, в одной машине двое детей. Зрелище жуткое, конечно, — пишет очевидец Ксения Бойкова в группе Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ».

