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Машины всмятку: в ДТП в Рыбинске пострадали люди. Фото с места

Первая информация об аварии

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Машины столкнулись в темное время суток

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вчера, 16 августа, в Рыбинске произошло ДТП — столкнулись два автомобиля.

Авария случилась 21:56 у дома № 19 по улице Луначарского. Столкнулись автомобили KIA Optima и Honda Legend. 

Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду железа.

— Есть пострадавшие, — рассказали в Главному управлении МЧС по Ярославской области. Но уточнить более подробно в ведомстве не могут.

Мы узнаем подробности. Если вы знаете детали случившегося или авария попала на ваш видеорегистратор, напишите нам на почту: 76@rugion.ru или в личные сообщения во «ВКонтакте».

Машина похожа на смятую консервную банку

Машина похожа на смятую консервную банку

У иномарки разбита передняя часть

У иномарки разбита передняя часть

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ДТПРыбинск

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