Машины всмятку: в ДТП в Рыбинске пострадали люди. Фото с места

Вчера, 16 августа, в Рыбинске произошло ДТП — столкнулись два автомобиля.

Авария случилась 21:56 у дома № 19 по улице Луначарского. Столкнулись автомобили KIA Optima и Honda Legend.

Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду железа.

— Есть пострадавшие, — рассказали в Главному управлении МЧС по Ярославской области. Но уточнить более подробно в ведомстве не могут.

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