«Это было падение»: в самолёте, экстренно севшем на кукурузное поле, находилась жительница Углича

Стали известны новые подробности ЧП с самолётом «Уральских авиалиний», который аварийно сел на кукурузное поле. В самолёте выжили все. И многие считают это чудом. И теперь благодарят героев-пилотов, сумевших так посадить самолёт. В тот момент в салоне находилась жительница Ярославской области. Людмила Малышева живёт в Угличе, сама родом из Крыма.

— Самолет сильно трясло при взлете, у двигателей не было необходимых оборотов. Он быстро начал терять высоту, это было падение. Мы живы благодаря пилотам, — цитирует слова пассажирки ТАСС. — Спасибо экипажу, они молодцы. И стюардессы тоже молодцы.

