«Это было падение»: в самолёте, экстренно севшем на кукурузное поле, находилась жительница Углича

Самолёт сел прямо в поле
Фото: Следственный комитет / ТАСС
Стали известны новые подробности ЧП с самолётом «Уральских авиалиний», который аварийно сел на кукурузное поле. В самолёте выжили все. И многие считают это чудом. И теперь благодарят героев-пилотов, сумевших так посадить самолёт. В тот момент в салоне находилась жительница Ярославской области. Людмила Малышева живёт в Угличе, сама родом из Крыма.
— Самолет сильно трясло при взлете, у двигателей не было необходимых оборотов. Он быстро начал терять высоту, это было падение. Мы живы благодаря пилотам, — цитирует слова пассажирки ТАСС. — Спасибо экипажу, они молодцы. И стюардессы тоже молодцы.
Напомним, 15 августа Airbus-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил посадку прямо в поле в Раменском районе Московской области. Все выжили, но есть пострадавшие. На сегодняшний день число пострадавших в результате жесткой посадки самолёта «Уральских авиалиний» возросло до 76 человек, среди них 19 детей.
Экипаж, сумевший посадить самолёт, теперь принимает благодарности. Соседи украшают дома, где живут пилоты, экипажу дарят бессрочный абонемент на домашние спортивные матчи. Засыпали словами благодарности пилотов, конечно, и спасенные пассажиры. Вся информация о ЧП и последствиях, а также все оперативные данные — в нашей трансляции.
Дорогие читатели! Мы разыскиваем Людмилу Малышеву! Очень хочется поговорить о случившемся и рассказать о геройском поступке пилотов. Если вы можете помочь с контактами Людмилы, свяжитесь с нами: 76@rugion.ru, личные сообщения группы 76.RU во «ВКонтакте», телефон: 8 910 662-17-73.