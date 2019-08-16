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Происшествия

На Московском проспекте молодой мотоциклист влетел в легковушку. Видео

ДТП случилось ночью в Ярославле

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Авария произошла 15 августа около десяти часов вечера

Фото: Алексей Кот / Vk.com

Поздним вечером в Ярославле на Московском проспекте мотоциклист влетел в легковушку. ДТП попало на камеры уличного видеонаблюдения. По ним видно, как мотоциклист на приличной скорости движется по проспекту в сторону центра. На перекрёстке с улицей Гоголя легковушка «Лада» делает разворот. Видимо, водитель не замечает мотоциклиста. Байкер не успевает затормозить и на скорости врезается в бампер автомобиля. Мужчина со всей силы рухнул на асфальт. Он пытается встать, но из-за полученных травм самостоятельно сделать этого не может. К нему подбегают очевидцы и отводят на обочину.


— По предварительной информации, водитель «Лады-Приоры» не убедился в безопасности маневра. В результате автомобиль столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом «Хонда», — рассказали в управлении ГИБДД России по Ярославской области.

23-летнего байкера увезла машина скорой помощи. Он нуждается в амбулаторном лечении.

Это уже третье ДТП на этой неделе, в котором пострадали мотоциклисты. В начале недели на улице Свободы в самом центре Ярославля байкер влетел в джип. Авария попала на камеру. Ещё одно ДТП случилось в Брагино. Там мотоциклист тоже столкнулся с легковушкой и отлетел на несколько метров.

Стали очевидцем происшествия? Сообщите нам. Присылайте фото и видео на почту 76@rugion.ru или в личные сообщения во «ВКонтакте».

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    dos2689
    16 авг 2019 в 11:41

    да там на красный проехала лада

    гость
    16 авг 2019 в 11:26

    Не не убедился в безопасности маневра, а поехал на красный. Для поворота налево и разворота отдельная секция светофора не горела.