На Московском проспекте молодой мотоциклист влетел в легковушку. Видео

Поздним вечером в Ярославле на Московском проспекте мотоциклист влетел в легковушку. ДТП попало на камеры уличного видеонаблюдения. По ним видно, как мотоциклист на приличной скорости движется по проспекту в сторону центра. На перекрёстке с улицей Гоголя легковушка «Лада» делает разворот. Видимо, водитель не замечает мотоциклиста. Байкер не успевает затормозить и на скорости врезается в бампер автомобиля. Мужчина со всей силы рухнул на асфальт. Он пытается встать, но из-за полученных травм самостоятельно сделать этого не может. К нему подбегают очевидцы и отводят на обочину.

— По предварительной информации, водитель «Лады-Приоры» не убедился в безопасности маневра. В результате автомобиль столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом «Хонда», — рассказали в управлении ГИБДД России по Ярославской области. 23-летнего байкера увезла машина скорой помощи. Он нуждается в амбулаторном лечении.

Это уже третье ДТП на этой неделе, в котором пострадали мотоциклисты. В начале недели на улице Свободы в самом центре Ярославля байкер влетел в джип. Авария попала на камеру. Ещё одно ДТП случилось в Брагино. Там мотоциклист тоже столкнулся с легковушкой и отлетел на несколько метров.

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