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Происшествия

В Ярославле из Волги вытащили мёртвого лося

Спасателям пришлось волочь тело, прицепив его к автомобилю

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Волокли лося минут 40

Фото: центр гражданской защиты Ярославля

Сегодня в девять утра в дежурную службу мэрии позвонили ярославцы, увидевшие тело лося посреди Волги. Сказали — плавает в районе Коровников, напротив церкви.

— Спасатели подплыли к лосю на моторной лодке, зацепили его багром и подтащили к берегу. На берегу их ждали спасатели еще одного поисково-спасательного подразделения, они подали им веревку с готовой завязанной петлей, которую накинули на шею лосю. Другой конец веревки привязали к аварийно спасательному автомобилю и вытащили лося из воды на берег. Вся операция по извлечению лося из воды заняла примерно 30–40 минут, — рассказали в центре гражданской защиты.

Сейчас на месте работает ветеринарная служба.

На теле лося не видно каких-то особых ранений, возможно, он мог утонуть. Но, вообще, экологи говорят, что молодые лоси могут переплыть Волгу — и такие случаи нередки.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    15 авг 2019 в 12:06

    Более логично говорить не тело лося, а туша, прочем не только в отношении лося, а и других животных.