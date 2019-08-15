В Ярославле из Волги вытащили мёртвого лося

Волокли лося минут 40
Фото: центр гражданской защиты Ярославля
Сегодня в девять утра в дежурную службу мэрии позвонили ярославцы, увидевшие тело лося посреди Волги. Сказали — плавает в районе Коровников, напротив церкви.
— Спасатели подплыли к лосю на моторной лодке, зацепили его багром и подтащили к берегу. На берегу их ждали спасатели еще одного поисково-спасательного подразделения, они подали им веревку с готовой завязанной петлей, которую накинули на шею лосю. Другой конец веревки привязали к аварийно спасательному автомобилю и вытащили лося из воды на берег. Вся операция по извлечению лося из воды заняла примерно 30–40 минут, — рассказали в центре гражданской защиты.
Сейчас на месте работает ветеринарная служба.
На теле лося не видно каких-то особых ранений, возможно, он мог утонуть. Но, вообще, экологи говорят, что молодые лоси могут переплыть Волгу — и такие случаи нередки.