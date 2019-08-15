В МЧС по Московской области сообщили, что на борту находилось 226 человек, из них 6 детей:
— Разрушений нет, розлива топлива нет. Погибших нет. По предварительной информации пострадавших нет.
«Уральские авиалинии» сообщают: при взлете в двигатели произошло «многочисленное попадание птиц в оба двигателя».
RT со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что причиной экстренной посадки самолета стало загорание двигателя.
Один из пассажиров рассказывает, что сразу после взлёта самолет начало трясти, запахло гарью:
— Я с самолета, который упал. Немного расскажу, что случилось. Мы взлетали из Жуковского, примерно через секунд пять после взлета самолет начало жестко трясти, прям очень сильно. Через секунд пять начали мигать лампы с правой стороны самолета, запахло гарью. Дальше самолет приземлился, все выбежали.
Пассажиры сняли видео сразу после посадки.
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По предварительным данным, на борту было 226 человек и 7 членов экипажа. Погибших нет, информация о пострадавших уточняется.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» обещали рассказать о случившемся позже.
Как сообщает телеграм-канал «Baza», аварийная посадка произошла после отказа оборудования.