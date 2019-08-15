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В Подмосковье прямо на поле сел пассажирский самолет, при взлете в двигатели попали птицы. Онлайн

Борт «Уральских авиалиний» летел из Москвы в Симферополь

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Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил посадку прямо в поле в Раменском районе Московской области. Собираем информацию о произошедшем. Если вы были на борту или знаете что-либо о ЧП, пишите в редакцию на news@corp.e1.ru или звоните по тел. (343) 379-49-95, мессенджеры +7 909 704-57-70.

В МЧС по Московской области сообщили, что на борту находилось 226 человек, из них 6 детей:

— Разрушений нет, розлива топлива нет. Погибших нет. По предварительной информации пострадавших нет.

«Уральские авиалинии» сообщают: при взлете в двигатели произошло «многочисленное попадание птиц в оба двигателя».

RT со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что причиной экстренной посадки самолета стало загорание двигателя.

Один из пассажиров рассказывает, что сразу после взлёта самолет начало трясти, запахло гарью:

— Я с самолета, который упал. Немного расскажу, что случилось. Мы взлетали из Жуковского, примерно через секунд пять после взлета самолет начало жестко трясти, прям очень сильно. Через секунд пять начали мигать лампы с правой стороны самолета, запахло гарью. Дальше самолет приземлился, все выбежали.

Пассажиры сняли видео сразу после посадки.

Если вы знаете пилотов, стюардесс, пассажиров, если сами были на борту этого самолета — свяжитесь с редакцией через почту news@corp.e1.ru, телефон (343) 379–49–10 или мессенджеры +7 909 704–57–70.

По предварительным данным, на борту было 226 человек и 7 членов экипажа. Погибших нет, информация о пострадавших уточняется.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» обещали рассказать о случившемся позже.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», аварийная посадка произошла после отказа оборудования. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гостья
    15 авг 2019 в 07:12

    Главное все живы!