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Происшествия

«У водителя началась эпилепсия»: на трассе в Ярославской области грузовик вылетел в кювет

Очевидцы говорят, что мужчина в критическом состоянии

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Мужчине стало плохо после ДТП

Фото: Екатерина Шутова / Первый Ярославский автопортал

Сегодня днём в Ярославской области недалеко от села Красное произошло ДТП: грузовик вылетел в кювет. По словам очевидцев, которые остановились, чтобы помочь, водитель не пострадал.

— Мужчина трезвый. Ему стало плохо. У него началась эпилепсия. Скорая приехала через 45 минут. Водитель был в критическом состоянии, — рассказывает очевидец Екатерина Шутова.

Машина улетела в кювет

Машина улетела в кювет

Свидетели аварии предполагают, что водителю стало плохо или он заснул прямо за рулём.

Мужчину увезли на скорой.

Очевидцы говорят, что скорую ждали 45 минут

Очевидцы говорят, что скорую ждали 45 минут

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Мэри
    14 авг 2019 в 17:05

    А как же нововведения по которым скорая должна приехать не позже 20 минут