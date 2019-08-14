«У водителя началась эпилепсия»: на трассе в Ярославской области грузовик вылетел в кювет

Сегодня днём в Ярославской области недалеко от села Красное произошло ДТП: грузовик вылетел в кювет. По словам очевидцев, которые остановились, чтобы помочь, водитель не пострадал.

— Мужчина трезвый. Ему стало плохо. У него началась эпилепсия. Скорая приехала через 45 минут. Водитель был в критическом состоянии, — рассказывает очевидец Екатерина Шутова.