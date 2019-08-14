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Подробности убийства в ростовской больнице: пациента отказались забирать в психбольницу

Ярославские врачи не стали госпитализировать буйного мужчину

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Сейчас буйный пациент находится в психбольнице

Фото: Ростовская центральная районная больница

Стали известны подробности убийства в ростовской районной больнице.

10 августа 47-летнего мужчину положили в терапевтическое отделение. Спустя некоторое время медсёстры заметили, что он ведёт себя неадекватно. Местные врачи приняли решение отправить его в Ярославскую областную психиатрическую больницу.

Дежурный врач в областной больнице, осмотрев мужчину, отказал ему в госпитализации. Пациента привезли назад в ростовскую больницу. В ночь с 11 на 12 августа мужчина напал на 69-летнего соседа по палате и задушил его. Кроме того, по нашим данным, мужчина напал на медсестёр.

— В настоящее время подозреваемый находится в психиатрической больнице, в отношении него будет проведена психиатрическая судебная экспертиза для определения психического состояния в момент совершения преступления. Также следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) медицинских работников областной психиатрической больницы, отказавшим в госпитализации при наличии соответствующих показаний, а также ответственных сотрудников ростовской больницы, не обеспечивших безопасного пребывания пациентов в лечебном учреждении, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Напомним, что ни департамент здравоохранения, ни главврач ростовской больницы происшествие не комментируют.

— Мы не даём комментарии во время следственных действий. Всё передано в правоохранительные органы, — сказала нам главврач ростовской больницы Наталья Овечкина.

В департаменте здравоохранения уточнили, что в больнице на вахте сидит охранник. Полицию вызывают со стационарного телефона.

СУ СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело.

Все подробности этого происшествия вы можете прочитать в нашей онлайн трансляции.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость Ярославля Хирург, проработала в Рост Црб до 2019г
    14 авг 2019 в 15:24

    В Ростовской црб никогда не было охранника, во всяком случае с 1995 по сегодняшний день!!!

    Гость Ярославля Хирург, проработала в Рост Црб до 2019г
    14 авг 2019 в 15:19

    В Ростовской црб никогда не было охранника, во всяком случае с 1995 и до сегодняшнего дня!!!

    гость
    14 авг 2019 в 13:48

    и опять нет виноватых(((... ну не ужели врач не видел, состояния больного, он его за свои деньги что ли в дурку отправлял??? теперь один мёртв, другой под следствием...