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«Набросился и задушил». Убийство в больнице в Ростове: что известно к этому часу

Публикуем всю информацию о трагическом происшествии в Ярославской области в режиме онлайн

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Жуткая ночь была у врачей и пациентов

Стали известны новые подробности убийства в больнице в Ростове Великом. История дикая — один из пациентов убил соседа по палате, а затем набросился на медсестёр. Сейчас мы собираем всю информацию о происшествии в режиме онлайн.

История пока выглядит мутно. Представители больницы молчат. Если вы стали очевидцем произошедшего и видели, как всё случилось, свяжитесь с редакцией! Наши контакты: 76@rugion.ru, личные сообщения группы 76.RU Вконтакте, телефон: 89106621773.

Мы дозвонились до главврача.

— На время следствия мы не даём комментариев. Всё передано в правоохранительные органы, — ответила главврач Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина.

То есть понятнее история пока не стала.

Появилась также версия, что все случилось не в палате, а в поликлинике — в очереди, где у мужчины сдали нервы. Наш источник в медицинских кругах пока эту информацию не подтверждает. 

Так как множатся слухи один другого ужаснее, редакция пытается по сотовому связаться с главврачом и заместителем ростовской больницы. Оба руководителя трубку пока не берут.

Подробности той жуткой ночи очевидцы описывают так: один из пациентов, мужчина, задушил соседа по палате. Когда медицинский персонал прибежал на помощь, буйный пациент схватил огнетушитель и начал им размахивать. Скрутить мужчину все же удалось, но он успел ударить медсестёр.

— Его называют психом. Сейчас отправили в Ярославль в Загородный сад, — рассказал источник 76.RU.

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