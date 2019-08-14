Публикуем всю информацию о трагическом происшествии в Ярославской области в режиме онлайн

«Набросился и задушил». Убийство в больнице в Ростове: что известно к этому часу

Стали известны новые подробности убийства в больнице в Ростове Великом. История дикая — один из пациентов убил соседа по палате, а затем набросился на медсестёр. Сейчас мы собираем всю информацию о происшествии в режиме онлайн.

История пока выглядит мутно. Представители больницы молчат. Если вы стали очевидцем произошедшего и видели, как всё случилось, свяжитесь с редакцией! Наши контакты: 76@rugion.ru, личные сообщения группы 76.RU Вконтакте, телефон: 89106621773.