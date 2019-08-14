«Набросился и задушил». Убийство в больнице в Ростове: что известно к этому часу

Мы дозвонились до главврача.
— На время следствия мы не даём комментариев. Всё передано в правоохранительные органы, — ответила главврач Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина.
То есть понятнее история пока не стала.
Появилась также версия, что все случилось не в палате, а в поликлинике — в очереди, где у мужчины сдали нервы. Наш источник в медицинских кругах пока эту информацию не подтверждает.
Так как множатся слухи один другого ужаснее, редакция пытается по сотовому связаться с главврачом и заместителем ростовской больницы. Оба руководителя трубку пока не берут.
Подробности той жуткой ночи очевидцы описывают так: один из пациентов, мужчина, задушил соседа по палате. Когда медицинский персонал прибежал на помощь, буйный пациент схватил огнетушитель и начал им размахивать. Скрутить мужчину все же удалось, но он успел ударить медсестёр.
— Его называют психом. Сейчас отправили в Ярославль в Загородный сад, — рассказал источник 76.RU.