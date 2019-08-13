В центре Ярославля молодой мотоциклист на скорости влетел в джип

Сегодня вечером в центре Ярославля случилось ДТП. 24-летний мотоциклист нёсся по улице Свободы на заднем колесе. На скорости он влетел в джип, который в это время заворачивал на полосу встречного движения, чтобы припарковаться. Байкер пытался затормозить, но не успел. Мотоцикл на высокой скорости опрокинулся вместе с водителем. Буквально за несколько минут молодого ярославца окружила толпа. Люди вызвали скорую. По словам очевидцев, водитель выжил, но получил перелом рёбер.



— Вместе ехали от Фрунзе до центра. Катался, гнал, газовал очень громко. Без защиты был, одна куртка развевалась, — написала в комментариях под фотографией Alenka Russa.

