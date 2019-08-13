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В центре Ярославля молодой мотоциклист на скорости влетел в джип

Подробности и видео ДТП

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Авария случилась около шести часов вечера

Фото: Дмитрий Дмитриев | Мото Ярославль / Vk.com

Сегодня вечером в центре Ярославля случилось ДТП. 24-летний мотоциклист нёсся по улице Свободы на заднем колесе. На скорости он влетел в джип, который в это время заворачивал на полосу встречного движения, чтобы припарковаться. Байкер пытался затормозить, но не успел. Мотоцикл на высокой скорости опрокинулся вместе с водителем. Буквально за несколько минут молодого ярославца окружила толпа. Люди вызвали скорую. По словам очевидцев, водитель выжил, но получил перелом рёбер.

— Вместе ехали от Фрунзе до центра. Катался, гнал, газовал очень громко. Без защиты был, одна куртка развевалась, — написала в комментариях под фотографией Alenka Russa.

— Скорая приехала и минут через пять уехала с сиреной на большой скорости, — написал очевидец ДТП.

На асфальте видны осколки от мотоцикла

На асфальте видны осколки от мотоцикла

Если у вас есть запись с видеорегистратора, присылайте её к нам на почту 76@rugion.ru или в личные сообщения во «ВКонтакте».

Днём ранее в Брагино ещё один мотоциклист попал в ДТП. Мужчина столкнулся с легковушкой, а после отлетел на несколько метров.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    111
    13 авг 2019 в 21:43

    урод

    Гостья
    13 авг 2019 в 20:57

    Где же у людей мозги? Это он типа так развлекался?

    Гость
    13 авг 2019 в 20:55

    Самоубийца...