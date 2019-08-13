«Сын услышал крики и побежал»: молодой ярославец спас девушку от изнасилования

В Красноперекопском районе Ярославля 12 августа напали на девушку. Точнее, попытались. И дело кончилось бы плохо, если бы не молодой ярославец, отбивший девушку у нападавшего.

О поступке сына рассказала его мама.

— Старший сын лично спас девочку от изнасилования. Сказал, что даже на какие-то размышления не было времени. Просто когда услышал крики девушки, сразу же побежал, — рассказала Ольга Бодунова.

Девушке около 16–17 лет. К сожалению, лица нападавшего разглядеть не удалось, но историей уже занялась полиция.