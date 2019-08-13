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Происшествия

«Сын услышал крики и побежал»: молодой ярославец спас девушку от изнасилования

Мама героя рассказала подробности случившегося

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Всё случилось поздним вечером в темноте

Фото: Александра Савельева

В Красноперекопском районе Ярославля 12 августа напали на девушку. Точнее, попытались. И дело кончилось бы плохо, если бы не молодой ярославец, отбивший девушку у нападавшего.

О поступке сына рассказала его мама.

— Старший сын лично спас девочку от изнасилования. Сказал, что даже на какие-то размышления не было времени. Просто когда услышал крики девушки, сразу же побежал, — рассказала Ольга Бодунова.

Девушке около 16–17 лет. К сожалению, лица нападавшего разглядеть не удалось, но историей уже занялась полиция. 

— По обращению девушки сотрудниками ОМВД России по Красноперекопскому району проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы действий, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В комментариях к истории Ольги взволнованные ярославцы пишут, что с нападениями сталкивались и в Заволжском районе. Если вы стали свидетелями случившегося, свяжитесь с редакцией — поможем найти нападавшего! Нам можно написать на почту: 76@rugion.ru или в личку нашей группы во «ВКонтакте».

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    гость
    13 авг 2019 в 17:27

    Всё преступления лежат на совести власти. Если бы город постоянно патрулировался полицией подобного бы не происходило.

    13 авг 2019 в 23:30

    Честь и хвала парню! Настоящий мужчина вырастет.

    dos
    13 авг 2019 в 20:33

    они с мирно собирающимися на улице гражданами борются и лупят их дубинками)