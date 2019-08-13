«Сын услышал крики и побежал»: молодой ярославец спас девушку от изнасилования

Всё случилось поздним вечером в темноте
Фото: Александра Савельева
В Красноперекопском районе Ярославля 12 августа напали на девушку. Точнее, попытались. И дело кончилось бы плохо, если бы не молодой ярославец, отбивший девушку у нападавшего.
О поступке сына рассказала его мама.
— Старший сын лично спас девочку от изнасилования. Сказал, что даже на какие-то размышления не было времени. Просто когда услышал крики девушки, сразу же побежал, — рассказала Ольга Бодунова.
Девушке около 16–17 лет. К сожалению, лица нападавшего разглядеть не удалось, но историей уже занялась полиция.
— По обращению девушки сотрудниками ОМВД России по Красноперекопскому району проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы действий, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
В комментариях к истории Ольги взволнованные ярославцы пишут, что с нападениями сталкивались и в Заволжском районе. Если вы стали свидетелями случившегося, свяжитесь с редакцией — поможем найти нападавшего! Нам можно написать на почту: 76@rugion.ru или в личку нашей группы во «ВКонтакте».