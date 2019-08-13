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Нет почти две недели: в Ярославле пропал молодой мужчина с татуировками в виде масок

Максим Марков вышел из дома и исчез

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Мужчину никто не видел со 2 августа

Фото: Максим Марков / Vk.com

В Ярославле пропал молодой мужчина.

2 августа 35-летний Максим Марков ушёл из дома в Дзержинском районе, и больше его никто не видел. Рост Максима — около 170 сантиметров, глаза голубые, волосы короткие, тёмно-русые.

— У него есть особые приметы: на левой руке от кисти до локтя татуировка в виде двух масок, на правом плече цветная татуировка в виде солнышка, шрам над левой бровью, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».

Был одет в тёмно-синюю парку, синие джинсы, серые кроссовки. Если вы видели Максима, позвоните волонтёрам по телефону 8 910 964-08-38 или свяжитесь с нашей редакцией.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Артём
    13 авг 2019 в 17:11

    У него своя фамилия не Марков, а Дрокин! Марков это псевдоним в сети. Проверяйте информацию перед публикацией!