Нет почти две недели: в Ярославле пропал молодой мужчина с татуировками в виде масок

В Ярославле пропал молодой мужчина.

2 августа 35-летний Максим Марков ушёл из дома в Дзержинском районе, и больше его никто не видел. Рост Максима — около 170 сантиметров, глаза голубые, волосы короткие, тёмно-русые.

— У него есть особые приметы: на левой руке от кисти до локтя татуировка в виде двух масок, на правом плече цветная татуировка в виде солнышка, шрам над левой бровью, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».