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Происшествия

«Бабушка расплакалась»: молодой мужчина разбил окно пенсионерке, пытавшейся отогнать его от дома

Инцидент в Ярославской области произошёл среди бела дня

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Разбив бабушке окно, парочка спокойно пошла по своим делам

Фото: «Подслушано Тутаев» / Vk.com

Молодой мужчина разбил окно бабушке из Тутаева.

Всё произошло среди бела дня на улице Моторостроителей, 78. Парень решил справить нужду прямо под окнами жилого дома. Хозяйка квартиры на первом этаже, увидев это, сделала ему замечание.

— В итоге этот человек взял пустые стеклянные бутылки из-под пива и начал кидать бабушке в окно. Окно разбито, бабушка плачет, — написали в группе «Подслушано Тутаев».

На всё это спокойно стояла и смотрела спутница парня. Разбив бабушке окно, парочка спокойно ушла.

После того как фотографии хулиганов попали в соцсети, девушка, которая засветилась на одном из фото, написала в соцсетях несколько сообщений, чтобы оправдаться.

— Я шла с работы. Молодой человек подошёл ко мне и попросил вызвать такси. Я его не знаю. Уберите моё фото, иначе я вынуждена буду написать заявление за клевету, — пригрозила девушка по имени Татьяна.

Однако очевидцы происшествия утверждают: парень и девушка явно знакомы.

В УМВД по Ярославской области пояснили, что на месте происшествия работает полиция.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Ксения Семчева
    13 авг 2019 в 15:11

    эта нелюдь наверное мнит себя героем... я не понимаю девушку, как можно общаться с таким упырём???

    Юля
    13 авг 2019 в 15:10

    Ха! По фото сразу можно сказать, что они вообще не знакомы

    Мудрец
    13 авг 2019 в 14:39

    Молодым людям нужно срочно вернуться, извиниться и организовать (заказать, оплатить, проконтролировать) установку нового стеклопакета.