«Бабушка расплакалась»: молодой мужчина разбил окно пенсионерке, пытавшейся отогнать его от дома

Молодой мужчина разбил окно бабушке из Тутаева.

Всё произошло среди бела дня на улице Моторостроителей, 78. Парень решил справить нужду прямо под окнами жилого дома. Хозяйка квартиры на первом этаже, увидев это, сделала ему замечание.

— В итоге этот человек взял пустые стеклянные бутылки из-под пива и начал кидать бабушке в окно. Окно разбито, бабушка плачет, — написали в группе «Подслушано Тутаев».

На всё это спокойно стояла и смотрела спутница парня. Разбив бабушке окно, парочка спокойно ушла.