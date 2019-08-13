Врезался в дерево: в Ярославле спасатели доставали мужчину из раскуроченной машины

Сегодня ночью около 00:43 в частном секторе на улице Вишняки произошло ДТП: водитель на «Ладе» не справился с управлением и врезался в дерево. Из раскуроченного автомобиля мужчину доставали спасатели. От удара водитель потерял сознание.

— По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в «Центре гражданской защиты».

Пострадавшего погрузили на носилки и на скорой доставили в больницу.



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