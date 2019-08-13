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Врезался в дерево: в Ярославле спасатели доставали мужчину из раскуроченной машины

Водитель был без сознания

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Водителю зажало ноги

Фото: «Центр гражданской защиты»

Сегодня ночью около 00:43 в частном секторе на улице Вишняки произошло ДТП: водитель на «Ладе» не справился с управлением и врезался в дерево. Из раскуроченного автомобиля мужчину доставали спасатели. От удара водитель потерял сознание.

— По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в «Центре гражданской защиты».

Спасатели доставали водителя из машины

Спасатели доставали водителя из машины

Пострадавшего погрузили на носилки и на скорой доставили в больницу.

Если у вас есть запись с видеорегистратора, присылайте её к нам на почту 76@rugion.ru или в личные сообщения во «ВКонтакте».

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