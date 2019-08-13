Стало известно, кто был за рулём разбившегося грузовика на М-8 в Ярославском районе

В полиции рассказали, кто был за рулём автомобилей, которые попали в жуткое ДТП на М-8. 13 августа примерно в 6 утра рядом с селом Андроники столкнулись три автомобиля. Грузовик «Ивеко» влетел в фуру. После этого «Ивеко» отлетел в «Лэнд-Ровер».



— В результате ДТП водитель автомобиля «Ивеко», 63-летний мужчина, скончался на месте ДТП. Проводится проверка, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



За рулём фуры «Вольво» ехал 52-летний водитель, а за рулём «Лэнд-Ровера» — 37-летний мужчина.