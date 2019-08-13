Стало известно, кто был за рулём разбившегося грузовика на М-8 в Ярославском районе

После лобового столкновения у грузовика смяло водительскую кабину и полностью оторвало грузовой отсек с левой стороны
Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com
В полиции рассказали, кто был за рулём автомобилей, которые попали в жуткое ДТП на М-8. 13 августа примерно в 6 утра рядом с селом Андроники столкнулись три автомобиля. Грузовик «Ивеко» влетел в фуру. После этого «Ивеко» отлетел в «Лэнд-Ровер».
— В результате ДТП водитель автомобиля «Ивеко», 63-летний мужчина, скончался на месте ДТП. Проводится проверка, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
За рулём фуры «Вольво» ехал 52-летний водитель, а за рулём «Лэнд-Ровера» — 37-летний мужчина.
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Недавно на М-8 лоб в лоб столкнулись фура и бензовоз. Очевидцы сняли на телефон последствия мощного ДТП.