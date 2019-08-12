Фура раздавила джип: водитель большегруза отправился в колонию-поселение за смерть человека

1 февраля 2019 года в Ростовском районе недалеко от посёлка Петровское произошло ДТП . В то утро был сильный гололёд. Водитель фуры не справился с управлением, полуприцеп вынесло на встречку. В этот момент по встречной полосе ехал «Мицубиси-Паджеро-Спорт» под управлением 46-летнего мужчины. Водитель «Мицубиси» погиб на месте. Очевидцы рассказали, что от удара джип перекосило. Скорее всего, машина сначала влетела в отбойник в правой полосе, помяв ограждение, затем её швырнуло на встречку, где автомобиль остановил другой отбойник.

— Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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