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Фура раздавила джип: водитель большегруза отправился в колонию-поселение за смерть человека

ДТП произошло в Ростовском районе Ярославской области

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Водитель джипа погиб на месте

Фото: ГУ МЧС по ЯО

40-летнего водителя фуры отправили в колонию-поселение за смерть человека.

1 февраля 2019 года в Ростовском районе недалеко от посёлка Петровское произошло ДТП. В то утро был сильный гололёд. Водитель фуры не справился с управлением, полуприцеп вынесло на встречку. В этот момент по встречной полосе ехал «Мицубиси-Паджеро-Спорт» под управлением 46-летнего мужчины. Водитель «Мицубиси» погиб на месте. Очевидцы рассказали, что от удара джип перекосило. Скорее всего, машина сначала влетела в отбойник в правой полосе, помяв ограждение, затем её швырнуло на встречку, где автомобиль остановил другой отбойник.

В то утро был сильный гололёд

В то утро был сильный гололёд

— Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Василий
12 авг 2019 в 16:27

Очень интересно взглянуть на автотехническую экспертизу. В частности, интересует коэффициент сцепления и безопасная скорость.
Ну и вопрос ответственности собственника автодороги как-то не освещен...