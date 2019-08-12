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Выбило глаз петардой
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Организатора квеста, где девушке выбило глаз петардой, отправили под домашний арест

Аня Васюкова из Ярославской области пострадала во время игры

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Аня осталась без глаза

Фото: Аня Васюкова / Vk.com

Организатору квеста в Рыбинске, где серьёзно пострадала 17-летняя девушка, избрали меру пресечения. Мужчина отправился под домашний арест до 29 августа.

31-летнего организатора квеста обвиняют в несоблюдении требований безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Напомним, что в начале этого года Аня Васюкова вместе с друзьями отправилась в квест-комнату. По окончании квеста на улице устроили салют. Для всех ребят это было неожиданностью. Одна из петард прилетела Ане в глаз. Девушку госпитализировали. Врачи долго боролись за глаз Ани, но, к сожалению, его так и не удалось спасти. Сотрудники квеста тогда уверяли, что они ни в чём не виноваты.

— От учебы она не отказалась, академический отпуск брать не стала. Но ей сейчас даже самые элементарные вещи делать трудно, — рассказала мама девушки. — Чаю даже налить не может — координация нарушена. Говорит: «Я вижу теперь всё не в 3D, а в плоскости».

СУ СК РФ по Ярославской области продолжают расследование этого уголовного дела. Чтобы установить все детали, следователи просят помощи у тех, кто с осени 2017 года посещал квест-комнату «Воскрешение-лабиринт». Если вы сможете помочь разобраться в ситуации, свяжитесь с редакцией: 76@rugion.ru или в личку нашей группы Вконтакте.

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