Всё залили пеной: в центре Ярославля из автобуса вытекло топливо

Сегодня утром в час пик на улице Первомайской произошёл инцидент, который заставил понервничать большинство ярославцев, находившихся неподалёку. У автобуса вытекла солярка. Огромная лужа топлива разлилась на асфальт.

— Чтобы не допустить возгорания, пожарные залили всё пеной, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Во время инцидента никто не пострадал.

Это далеко не первое происшествие, связанное с общественным транспортом. Недавно автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу.