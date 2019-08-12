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Происшествия

Всё залили пеной: в центре Ярославля из автобуса вытекло топливо

Инцидент произошёл в час пик

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Никто не пострадал

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com

Сегодня утром в час пик на улице Первомайской произошёл инцидент, который заставил понервничать большинство ярославцев, находившихся неподалёку. У автобуса вытекла солярка. Огромная лужа топлива разлилась на асфальт.

— Чтобы не допустить возгорания, пожарные залили всё пеной, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Во время инцидента никто не пострадал.

Это далеко не первое происшествие, связанное с общественным транспортом. Недавно автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу.

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вытекло топливо

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
12 авг 2019 в 12:59

Модернизация ОТ идёт полным ходом. Констатируем ещё один успешный прорыв.