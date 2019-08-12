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Два ребёнка в больнице: подробности ДТП в Ярославской области, где пострадала многодетная семья

Полиция начала проверку

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Машина попала в колею

Фото: Юрик Красильников

Полиция проводит проверку по факту ДТП, где пострадала многодетная семья.

11 августа около 11:30 на Переборском тракте в Рыбинске произошло ДТП: «УАЗ-Патриот» вылетел в кювет и перевернулся. В салоне машины находились молодые супруги и трое их детей: 14-летняя девочка и два мальчика десяти и двух лет. В результате аварии девочка и 10-летний мальчик госпитализированы.

— По предварительной информации, 32-летняя женщина, которая была за рулём, не справилась с управлением, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Напомним, что сразу после ДТП глава семейства сообщил, что машина попала в колею и жена не справилась с управлением.

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