Два ребёнка в больнице: подробности ДТП в Ярославской области, где пострадала многодетная семья

Полиция проводит проверку по факту ДТП, где пострадала многодетная семья.

11 августа около 11:30 на Переборском тракте в Рыбинске произошло ДТП: «УАЗ-Патриот» вылетел в кювет и перевернулся. В салоне машины находились молодые супруги и трое их детей: 14-летняя девочка и два мальчика десяти и двух лет. В результате аварии девочка и 10-летний мальчик госпитализированы.

— По предварительной информации, 32-летняя женщина, которая была за рулём, не справилась с управлением, — рассказали в УМВД по Ярославской области.