«Денис борется»: девушка рассказала о состоянии её жениха, попавшего в ДТП в Угличе

Девушка Дениса Семёнова, попавшего в страшное ДТП больше месяца назад, рассказала о его состоянии. За жизнью молодого человека следят ярославцы и жители Углича — родного города Дениса. Уже 10 дней молодой человек находится в госпитале в Москве. Туда парня привезли буквально в разобранном виде.



— Когда привезли Дениса, у него были очень плохие показатели, плохо работали почки, печень, была мочевая инфекция и много всего другого. Сейчас всё это потихоньку налаживается. Сердце работает само, без какой-либо помощи. Пролежни были тоже в запущенном состоянии. В них образовались тромбы. Их удалили, как только мы туда приехали. Сейчас пролежни потихоньку заживают. Периодически поднимается температура, колеблется от 37 до 38 градусов. Денису добавили второй антибиотик для борьбы с двумя страшными бактериями. Денис борется, организм его не сдаётся, и ему в этом помогают врачи, — написала девушка Дениса Анастасия в группе помощи.

