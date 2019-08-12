«Денис борется»: девушка рассказала о состоянии её жениха, попавшего в ДТП в Угличе

На прошлой неделе московские врачи обнаружили у Дениса сепсис — заражение крови. Инфекция развивалась в организме молодого человека около трёх недель
Фото: Анастасия Дробышева
Девушка Дениса Семёнова, попавшего в страшное ДТП больше месяца назад, рассказала о его состоянии. За жизнью молодого человека следят ярославцы и жители Углича — родного города Дениса. Уже 10 дней молодой человек находится в госпитале в Москве. Туда парня привезли буквально в разобранном виде.
— Когда привезли Дениса, у него были очень плохие показатели, плохо работали почки, печень, была мочевая инфекция и много всего другого. Сейчас всё это потихоньку налаживается. Сердце работает само, без какой-либо помощи. Пролежни были тоже в запущенном состоянии. В них образовались тромбы. Их удалили, как только мы туда приехали. Сейчас пролежни потихоньку заживают. Периодически поднимается температура, колеблется от 37 до 38 градусов. Денису добавили второй антибиотик для борьбы с двумя страшными бактериями. Денис борется, организм его не сдаётся, и ему в этом помогают врачи, — написала девушка Дениса Анастасия в группе помощи.
30 июня 27-летний Денис Семёнов разбился в ДТП. Его автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, а сам молодой человек вылетел через лобовое стекло, так как не был пристёгнут. 19 дней он пролежал в коме. Казалось, что шансов на выживание и уж тем более на нормальную жизнь у Дениса не осталось. По крайней мере, так говорили ярославские врачи. Но родные Дениса не растерялись: организовали сбор средств на лечение в госпитале Бурденко. Даже Владимир Жириновский узнал о семейной трагедии и обещал помочь.
В 2013 году в такую ситуацию попала жительница Рыбинска Светлана Захарова. 23-летняя девушка разбилась в ДТП. Казалось, что шансы на спасение сведены к нулю. Но Свете помогли родные и незнакомые люди, которые со всей страны скинулись ей на лечение в клинике в Испании. Спустя пару лет Светлана завела семью и даже родила ребёнка. Посмотрите, как она изменилась.