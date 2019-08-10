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«Была драка»: стали известны подробности избиения мужчины за Волгой

Инцидент произошёл вчера вечером в Ярославле

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Мужчина был без сознания

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com

Стали известны подробности инцидента, произошедшего за Волгой.

Напомним, вчера на улице Папанина обнаружили избитого мужчину. Он лежал без сознания на асфальте.

Оказалось, что на улице завязалась драка. Сразу несколько человек, которые стали свидетелями этих разборок, позвонили в полицию.

— На место выехал наряд вневедомственной охраны. Там был обнаружен мужчина, который был доставлен в больницу. Он госпитализирован. По данному факту проводится проверка, — прокомментировали произошедшее в УМВД по Ярославской области.

Свидетели драки рассказали, что мужчина со своими знакомыми уже начал отмечать День строителя. Теперь праздник ему придётся встретить на больничной койке.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
10 авг 2019 в 13:42

Ну и зачем надо смаковать эту пьяную драку ??!..Таких каждый день в городе происходит и не одна ...