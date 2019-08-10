Травмы тяжёлые: стали известны подробности ДТП на Пятёрке, где пострадал пешеход

Стали известны подробности ДТП на Пятёрке, где пострадал пешеход.



Вчера в 21:00 на улице Чкалова мужчина попал под колёса машины.



— 44-летний водитель «Ниссан» сбил 40-летнего пешехода, — сообщили в УМВД по Ярославской области.



Очевидцы ДТП сообщали, что пострадавший был в тяжёлом состоянии и не приходил в сознание. Его увезли на машине реанимации. Как нам стало известно, пострадавший выжил, но у него тяжёлые травмы. Водитель «Ниссана» направлен на медицинское освидетельствование

