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Травмы тяжёлые: стали известны подробности ДТП на Пятёрке, где пострадал пешеход

Авария произошла вчера вечером в Ярославле

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Мужчину увезли в больницу

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com

Стали известны подробности ДТП на Пятёрке, где пострадал пешеход.

Вчера в 21:00 на улице Чкалова мужчина попал под колёса машины.

— 44-летний водитель «Ниссан» сбил 40-летнего пешехода, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Очевидцы ДТП сообщали, что пострадавший был в тяжёлом состоянии и не приходил в сознание. Его увезли на машине реанимации. Как нам стало известно, пострадавший выжил, но у него тяжёлые травмы. Водитель «Ниссана» направлен на медицинское освидетельствование

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