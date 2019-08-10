Появилось видео ДТП в Ярославле, где столкнулись автобус и «Газель»

В Сети появилось видео ДТП, где столкнулись автобус и «Газель».



Напомним, что сама авария произошла 8 августа на проспекте Октября и вызвала много споров. Водитель «Газели» утверждал, что он ехал на зелёный и искал свидетелей ДТП и видео с регистраторов. Установленные камеры наружного наблюдения всё расставила на свои места. На видеозаписи видно, что правила действительно нарушает водитель автобуса. Он поехал на красный свет.

