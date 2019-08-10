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Появилось видео ДТП в Ярославле, где столкнулись автобус и «Газель»

На записи видно, кто виноват

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ДТП на проспекте Октября

Фото: Ярнет

В Сети появилось видео ДТП, где столкнулись автобус и «Газель».

Напомним, что сама авария произошла 8 августа на проспекте Октября и вызвала много споров. Водитель «Газели» утверждал, что он ехал на зелёный и искал свидетелей ДТП и видео с регистраторов. Установленные камеры наружного наблюдения всё расставила на свои места. На видеозаписи видно, что правила действительно нарушает водитель автобуса. Он поехал на красный свет.

— На мне кредиты и ипотека, а машина — это единственный источник дохода. Я не знаю, как дальше жить теперь, — сокрушался Вячеслав после ДТП.

Он просил всех, кто видел аварию, связаться с ним по телефону: 8–962–214–89–42.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Анонимус
10 авг 2019 в 12:02

Дак чето он как то сам втащил автобусу. 10 раз остановиться можно было...