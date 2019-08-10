Появилось видео ДТП в Ярославле, где столкнулись автобус и «Газель»

ДТП на проспекте Октября
Фото: Ярнет
В Сети появилось видео ДТП, где столкнулись автобус и «Газель».
Напомним, что сама авария произошла 8 августа на проспекте Октября и вызвала много споров. Водитель «Газели» утверждал, что он ехал на зелёный и искал свидетелей ДТП и видео с регистраторов. Установленные камеры наружного наблюдения всё расставила на свои места. На видеозаписи видно, что правила действительно нарушает водитель автобуса. Он поехал на красный свет.
— На мне кредиты и ипотека, а машина — это единственный источник дохода. Я не знаю, как дальше жить теперь, — сокрушался Вячеслав после ДТП.
Он просил всех, кто видел аварию, связаться с ним по телефону: 8–962–214–89–42.