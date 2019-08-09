Они ехали через BlaBlaCar: одному из пострадавших в ДТП под Тутаевом сделали переливание крови

Стало известно, что «Лифан», попавший в аварию под Тутаевом сегодня, вёз пассажиров через сервис BlaBlaCar. Сам 42-летний водитель и ещё двое из трёх его пассажиров получили серьёзные травмы в ДТП. Один из мужчин сейчас в крайне тяжёлом состоянии находится в Тутаевской центральной районной больнице.

Врачи не говорят никаких прогнозов для родственников пострадавшего 56-летнего мужчины. Он ехал сегодня из Ярославля к своей женщине в Рыбинск.

— Отцу перелили 2,5 литра крови. У него отбиты органы, открылось внутреннее кровотечение. Операция уже закончилась, его перевели в реанимацию. Прогнозов нам не дают, — рассказала дочь пострадавшего 76.RU.