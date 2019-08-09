Они ехали через BlaBlaCar: одному из пострадавших в ДТП под Тутаевом сделали переливание крови

Пассажиры ехали через сервис BlaBlaCar
Фото: Оксана Рыбачку / Facebook.com
Стало известно, что «Лифан», попавший в аварию под Тутаевом сегодня, вёз пассажиров через сервис BlaBlaCar. Сам 42-летний водитель и ещё двое из трёх его пассажиров получили серьёзные травмы в ДТП. Один из мужчин сейчас в крайне тяжёлом состоянии находится в Тутаевской центральной районной больнице.
Врачи не говорят никаких прогнозов для родственников пострадавшего 56-летнего мужчины. Он ехал сегодня из Ярославля к своей женщине в Рыбинск.
— Отцу перелили 2,5 литра крови. У него отбиты органы, открылось внутреннее кровотечение. Операция уже закончилась, его перевели в реанимацию. Прогнозов нам не дают, — рассказала дочь пострадавшего 76.RU.
Крупное ДТП случилось 9 августа в 13 часов на изгибе трассы у села Емишево в Тутаевском районе. Девушка за рулём «Пежо» не справилась с поворотом, выехав навстречу, где в это время ехал «Лифан». Ехавшие следом водители останавливались, чтобы помочь пострадавшим, они и заметили, что у легковушки была зимняя резина, что, вероятнее всего, стало причиной ДТП.
— Я разговаривала с этим мужчиной, когда мы остановились, чтобы помочь. Он схватился за живот и не мог встать. Но он сообщил, где в его сумке можно достать бинты, чтобы помочь другим пострадавшим, — рассказала свидетель Оксана Рыбачук.