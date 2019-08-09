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ДТП с пострадавшими под Тутаевом

В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП под Тутаевом

Четырёх человек госпитализировали после того, как девушку на «Пежо» занесло на внедорожник

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В «Ховере» пострадали несколько человек 

Фото: Оксана Ильичёва / facebook.com 

Авария случилась сегодня в 13 часов на трассе Ярославль — Рыбинск. В Тутаевском районе у села Емишево на повороте дороги вылетела на встречу кислотно-зелёная «Пежо», машину занесло прямо на ехавший «Лифан». 

Свидетели аварии, ехавшие следом за внедорожником, рассказали, как всё произошло. Чуть позже в ГИБДД уточнили о пострадавших. Травмы получила водитель «Пежо» — 28-летняя девушка и водитель «Лифана» — 42-летний мужчина.

— Травмы получили оба водителя и два пассажира из автомобиля «Лифан». Все доставлены в ЦРБ, — уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. 

Одному из мужчин рассекло бровь, другой — схватился за живот и не мог встать. В каком именно сейчас состоянии находятся пострадавшие — неизвестно. Об этом не говорят даже родственникам в больнице. 

Известно, что женщина на иномарке ехала на зимней резине. Опытные водители объясняют, чем это чревато летом: 

— Шипы значительно увеличивают тормозной путь, — говорит Андрей Трифф. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
9 авг 2019 в 20:11

третье лето на зимней резине езжу, никакой разницы летом, просто не надо гонять на мокрой дороге если водить не умеешь

Гость
9 авг 2019 в 18:40

шипы уменьшают тормозной путь просто использовать летом, зимнию резину дорого и не рационально! просто люди забывают что дождь не многим отличается от гололеда!