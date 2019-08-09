В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП под Тутаевом

В «Ховере» пострадали несколько человек
Фото: Оксана Ильичёва / facebook.com
Авария случилась сегодня в 13 часов на трассе Ярославль — Рыбинск. В Тутаевском районе у села Емишево на повороте дороги вылетела на встречу кислотно-зелёная «Пежо», машину занесло прямо на ехавший «Лифан».
Свидетели аварии, ехавшие следом за внедорожником, рассказали, как всё произошло. Чуть позже в ГИБДД уточнили о пострадавших. Травмы получила водитель «Пежо» — 28-летняя девушка и водитель «Лифана» — 42-летний мужчина.
— Травмы получили оба водителя и два пассажира из автомобиля «Лифан». Все доставлены в ЦРБ, — уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Одному из мужчин рассекло бровь, другой — схватился за живот и не мог встать. В каком именно сейчас состоянии находятся пострадавшие — неизвестно. Об этом не говорят даже родственникам в больнице.
Известно, что женщина на иномарке ехала на зимней резине. Опытные водители объясняют, чем это чревато летом:
— Шипы значительно увеличивают тормозной путь, — говорит Андрей Трифф.