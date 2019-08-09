В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП под Тутаевом

Авария случилась сегодня в 13 часов на трассе Ярославль — Рыбинск. В Тутаевском районе у села Емишево на повороте дороги вылетела на встречу кислотно-зелёная «Пежо», машину занесло прямо на ехавший «Лифан».

Свидетели аварии, ехавшие следом за внедорожником, рассказали, как всё произошло. Чуть позже в ГИБДД уточнили о пострадавших. Травмы получила водитель «Пежо» — 28-летняя девушка и водитель «Лифана» — 42-летний мужчина.

— Травмы получили оба водителя и два пассажира из автомобиля «Лифан». Все доставлены в ЦРБ, — уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.