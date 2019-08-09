ДТП, поваленные деревья и затопленные подъезды: какие последствия принесла непогода в Ярославле

Непогода, к сожалению, добавила проблем ярославцам. Утром в городе произошло сразу несколько ДТП. Около восьми утра авария произошла на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой. Из-за ДТП образовалась пробка. По предварительным данным, никто не пострадал.

Затопленные подъезды, улицы, ДТП и упавшие деревья — всё это последствия сегодняшнего затяжного дождя.

На этом перекрёстке часто происходят ДТП

Рано утром ДТП произошло на окружной дороге. Фура столкнулась с иномаркой. От удара грузовик развернуло практически поперёк всей дороги. Из-за этого ярославцы простояли в огромной пробке.

Ярославцы застряли в большой пробке с самого утра

— Крыша течёт больше трёх лет. Сделали ремонт по починке трубы. Так починили, что стало ещё хуже. А если кто поскользнётся, — жалуется ярославна Анна Максимова.

Сильный дождь залил целый подъезд в доме на улице Центральной в посёлке Ивняки.

Из-за дождя и ветра на Республиканском проезде на проезжую часть упало дерево.

— Никто не пострадал, — сообщили автовладельцы.



Дожди, к сожалению, на этом не закончатся. По прогнозам синоптиков, сегодня осадки ещё будут. Да и завтра обещают кратковременные дожди.

На вторую половину августа ярославцы возлагают большие надежды. Тем более что синоптики обещали, что жара вновь придёт в наш город.