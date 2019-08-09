Родные опомнились через четыре месяца: в Ярославской области ищут пропавшего мужчину

В Ярославской области волонтёры «ЯрСпаса» объявили в розыск 55-летнего Александра Белоусова из Переславского района.

Мужчина пропал еще 18 апреля, уйдя из деревни Михалково. Под ориентировкой в соцсетях появились комментарии, полные изумления — неужели родственники спохватились только теперь, спустя четыре месяца?

— Да, обратились только сейчас, — уточнили волонтёры «Ярспаса».

У Александра короткая стрижка, борода, усы, голубые глаза. Рост — 170 сантиметров. Был одет в тёмную куртку и шапку и белые сапоги. Есть особая примета — ходит с опущенной головой.

