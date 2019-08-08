«Я не знаю, как дальше жить»: в Ярославле «Газель» врезалась в автобус с пассажирами

Сегодня вечером в Ярославле произошло ДТП на проспекте Октября. Около «Гипродвигателя» столкнулись «Газель» и пассажирский автобус, ехавший по маршруту № 23.

«Газель» выруливала со стороны улицы Чкалова в сторону центра, в этом же направлении ехал автобус.

— Я ехал под зеленую стрелку, — утверждает водитель грузового авто.

Во время ДТП он ударился головой. Больше никто не пострадал, с пассажирами автобуса всё в порядке. А вот «Газель» сильно покорежило. И это ввергло водителя в отчаяние.

— На мне кредиты и ипотека, а машина — это единственный источник дохода. Я не знаю, как дальше жить теперь, — сокрушается Вячеслав и ищет свидетелей ДТП.