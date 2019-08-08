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«Я не знаю, как дальше жить»: в Ярославле «Газель» врезалась в автобус с пассажирами

Водитель автомобиля ищет свидетелей ДТП

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Авария произошла на повороте

Фото: Елена Вахрушева

Сегодня вечером в Ярославле произошло ДТП на проспекте Октября. Около «Гипродвигателя» столкнулись «Газель» и пассажирский автобус, ехавший по маршруту № 23. 

«Газель» выруливала со стороны улицы Чкалова в сторону центра, в этом же направлении ехал автобус.

— Я ехал под зеленую стрелку, — утверждает водитель грузового авто.

Во время ДТП он ударился головой. Больше никто не пострадал, с пассажирами автобуса всё в порядке. А вот «Газель» сильно покорежило. И это ввергло водителя в отчаяние.

— На мне кредиты и ипотека, а машина — это единственный источник дохода. Я не знаю, как дальше жить теперь, — сокрушается Вячеслав и ищет свидетелей ДТП.

Если запись попала к вам на регистратор, позвоните Вячеславу: 8-962-214-89-42 или пришлите запись в редакцию — в личку во «ВКонтакте».

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
8 авг 2019 в 23:25

Там нет стрелки)