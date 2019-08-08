В Ярославле фура снесла столб: встали троллейбусы

Сегодня в Ярославле на въезде в Брагино фура снесла столб. И он рухнул на электропровода. Из-за этого теперь затруднено движение. Водители сообщают, что стоит проспект Октября в сторону Дзержинского района.

— Встали троллейбусы, — пишут читатели 76.RU.

В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили — сейчас чинят провода, но сколько времени это займет, сказать трудно.

— Порвана вся контактная сеть, — сказали в службе.



О пострадавших пока не сообщается.