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В Ярославле фура снесла столб: встали троллейбусы

Подробности и видео с места ДТП

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Восьмой троллейбус в сторону Брагино встал

Фото: Елена Метелица, Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ»

Сегодня в Ярославле на въезде в Брагино фура снесла столб. И он рухнул на электропровода. Из-за этого теперь затруднено движение. Водители сообщают, что стоит проспект Октября в сторону Дзержинского района.

— Встали троллейбусы, — пишут читатели 76.RU.

В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили — сейчас чинят провода, но сколько времени это займет, сказать трудно.

— Порвана вся контактная сеть, — сказали в службе.

О пострадавших пока не сообщается.

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КОММЕНТАРИИ (4)

8 авг 2019 в 17:41

Чего он на столб налетел?

8 авг 2019 в 16:40

Фура снесла столб и он рухнул на провода!
А столб который рухнул стоял для висильников из администрации??баз проводов стоял?или он рухнул на провода троллейбусные?и на нём также были электропривода освещения?
Опять пишут корреспонденты из родни власть имущих.безграмотные С высшим(а без этого ну никак нынче нельзя)Да,Да на очень престижной и чистой работе(чистой это без грязи,Маш.масла ипрочей грязи),но грязной по политике и зомбированию населения-это всё-таки СМИ.нукак всегда.